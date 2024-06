Grupo colombiano Aterciopelados defende a Amazônia em Londres

O grupo colombiano Aterciopelados, premiado três vezes no Grammy Latino, se apresentou esta semana na capital britânica para arrecadar fundos para a proteção da Amazônia e fazer um apelo para salvar “um planeta em crise”.

A convite da Amazon Sacred Headwaters Alliance, os membros dos Aterciopelados tocaram em uma noite organizada na quinta-feira por esta associação que luta pela proteção da biodiversidade do rio Amazonas e arredores, no âmbito da Semana de Ação Climática de Londres, que termina no domingo.

“Cuidamos da parte musical do evento, mas houve palestras de pessoas, lideranças indígenas, que viajaram do Peru e do Equador”, explica à AFP um dos dois líderes do grupo, Héctor Buitrago, 61 anos.

Aterciopelados, grupo que mistura rock e pop com sonoridades do folclore colombiano, nasceu na década de 1990 e se destaca desde sua criação pelo compromisso com a luta pela defesa do meio ambiente.

Buitrago, compositor e guitarrista do grupo, pensa que esta luta pela proteção da biodiversidade abriu as portas a este convite no Reino Unido.

“Eles nos conhecem pelas nossas propostas ecológicas, pelo trabalho que temos feito. Digamos que com a nossa música, com o que dizem as canções, a nossa voz já está presente. Lá já falamos um pouco da Amazônia”, disse Buitrago.

A vocalista da banda, Andrea Echeverri, de 58 anos, defende o compromisso climático que define parte da música dos Aterciopelados.

“O planeta está em crise, falando só de sexo… Desde o primeiro álbum começamos a falar da nossa realidade, tentamos descobrir o que é que se queria comunicar”, afirmou a artista.

– “Ser mais consequentes” –

Para Buitrago, músicos como eles contribuem para a defesa do meio ambiente.

“Há comunidades que estão sempre defendendo um ecossistema ou protegendo-o ou recuperando-o. Lá você pode participar, também pode exigir que os governos façam mudanças reais”, afirma.

“Pode-se pedir aos políticos que sejam consistentes com o que estão assinando, com o que dizem e com os acordos que fazem. Os políticos vão às cúpulas sobre o clima para dizer às pessoas o que devem fazer, mas chegam nos seus aviões. Temos que ser mais consequentes”, acrescenta o artista.

O grupo de cinco integrantes, que acumula três Grammys Latinos e 14 indicações a esses prêmios, retornará a Londres no final do ano para oferecer um show no dia 6 de novembro, como parte de uma turnê europeia.

Além dessa turnê europeia, o grupo planeja lançar um novo álbum em 2024.

“Estamos trabalhando em um novo álbum, a ideia é que saia este ano”, anuncia Echeverri.

