Gruyère suíço vence campeonato mundial do queijo

Um queijo gruyère com 18 meses de cura levou o prêmio de melhor queijo do mundo dos World Cheese Awards, entregue nesta quinta-feira (13), em Berna, na Suíça, após uma competição acirrada entre mais de 5.000 queijos de 46 países.

Esta foi a primeira vez que os World Cheese Awards, criados em 1988 pela Guild of Fine Food britânica, são celebrados na Suíça, país que já tinha sido premiado cinco vezes antes desta edição.

O júri, formado por 265 especialistas de vários países (queijeiros, cozinheiros, compradores, vendedores, jornalistas, etc), degustou 5.244 queijos de mais de 40 países.

O gruyère campeão, que um membro do júri considerou “perfeito e inesquecível”, foi produzido na queijaria de montanha Vorderfultigen, na região pré-alpina de Gantrisch, entre Berna, Friburgo e Thun. O estabelecimento é especializado na produção de gruyère com denominação de origem protegida.

“Observamos o aspecto visual do queijo, sua aparência interna e externa. Em seguida, a segunda etapa, é a apreciação olfativa. Todos os aromas que emana. E por último, logicamente, os sabores […] Deve ter algo incomum. Deve evocar boas lembranças”, explicou à AFP Kuba Maziarczyk, “superjuiz” da final e produtor de queijo na Polônia.

“O queijo deve corresponder à sua terra, ser equilibrado em termos de gosto, aroma, sabor. Não deve ser nem curado demais, nem macio demais”, afirmou, por sua vez, o juiz francês Laurent Dubois, melhor queijeiro da França, radicado em Paris.

John Farrand, membro da Guild of Fine Food, lembrou que a competição foi criada “para promover os pequenos produtores de queijo de todo o mundo”.

“Naquela ocasião, nos anos 1970 e 1980 […] talvez tivéssemos esquecido o vínculo com a terra, o leite, o animal e a fazenda, um vínculo que se encontra em nossos queijos”, assinalou.

A próxima edição dos World Cheese Awards será realizada na cidade espanhola de Córdoba, na Andaluzia (sul).

