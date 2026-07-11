Guarda Revolucionária do Irã anuncia fechamento de Ormuz (agência)

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A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste domingo (12) o fechamento do Estreito de Ormuz “até nova ordem”, após disparar tiros de advertência contra uma embarcação que seguiu uma “rota não autorizada”, informou a imprensa estatal.

O navio foi “atingido por disparos de advertência e parou”, indicou a Guarda, segundo a agência de notícias Irna. “Após esse incidente, e levando em conta a insegurança gerada pela intervenção ilegal de estrangeiros, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até nova ordem e até o fim das intervenções americanas nessa região. Não será permitido que nenhum navio o atravesse”, acrescentou, após ameaçar atacar bases americanas no Golfo.

bur/roc/am/mas/mvl/lb