Guayaquil tem fevereiro mais chuvoso dos últimos cinco anos, diz prefeito

afp_tickers

1 minuto

As chuvas de fevereiro foram as mais intensas em cinco anos no porto equatoriano de Guayaquil, disse o prefeito Aquiles Álvarez nesta quarta-feira (26), após 24 horas seguidas de chuvas na cidade.

Esta semana, o governo declarou emergência em oito das 24 províncias devido ao inverno rigoroso que deixou nove mortos e cerca de 1.600 pessoas afetadas desde janeiro. A medida permite que o governo disponibilize recursos econômicos para atender às pessoas afetadas e aos danos à infraestrutura.

“Foi o fevereiro mais forte dos últimos cinco anos, choveu muito e o impacto nas estradas foi muito forte”, disse Álvarez em uma entrevista de rádio. Os efeitos incluem inundações, queda de árvores e danos às estradas.

O prefeito acrescentou que a cidade suportou “mais de 24 horas sem que as chuvas parassem”. As áreas mais afetadas são as rurais.

De acordo com as estações de monitoramento do Instituto de Meteorologia e Hidrologia (Inamhi), este mês é o terceiro fevereiro mais chuvoso dos últimos 45 anos em Guayaquil, uma cidade com quase três milhões de habitantes.

pld/lv/val/jmo/yr