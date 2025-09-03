Guerra de Gaza comove Festival de Veneza com ‘The Voice of Hind Rajab’

afp_tickers

4 minutos

A guerra de Gaza é a protagonista desta quarta-feira (3) do 82º Festival de Veneza, onde a franco-tunisiana Kaouther Ben Hania apresenta “The Voice of Hind Rajab”, a história real de uma menina palestina assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza.

“The Voice of Hind Rajab” recria as longas horas vividas em 29 de janeiro de 2024, quando os trabalhadores de um centro de emergência em Ramallah, na Cisjordânia, tentaram salvar a pequena de cinco anos, refugiada em um carro junto com seis familiares.

Com o consentimento de sua mãe, no filme foram utilizadas gravações reais da chamada em que Hind Rajab pedia socorro; registros que causaram grande comoção em todo o mundo quando vieram à tona.

“Fique comigo, não me abandone”, ouve-se a menina dizendo na chamada, entrecortada pelo som de tiros e bombas.

O filme, apresentado na seleção oficial, faz parte da lista de 21 produções que competem este ano pelo Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro por um júri presidido pelo americano Alexander Payne.

Desde o início do festival, em 27 de agosto, o glamour do evento foi eclipsado em diversos momentos pela devastadora situação da Faixa de Gaza, palco de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

Um coletivo fundado por dez cineastas italianos independentes, chamado Venice4Palestine (V4P), lançou um chamado no início da Mostra condenando a guerra no território palestino.

Em uma carta aberta, o coletivo apelou para que o festival não seja “uma tribuna triste e vazia” e para que “adote uma posição clara e sem ambiguidade”.

Segundo o V4P, a carta reuniu 2.000 assinaturas, incluindo as de figuras destacadas do cinema internacional como Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore e Ken Loach.

Também foram várias as personalidades que expressaram sua condenação à ofensiva israelense.

A diretora marroquina Maryam Touzani e seu marido, o cineasta Nabil Ayouche, seguraram um cartaz preto onde se lia “Stop the genocide in Gaza” (“Parem o genocídio em Gaza”) no tapete vermelho, e o diretor grego Yorgos Lanthimos usou um broche com as cores da bandeira palestina durante a coletiva de imprensa de apresentação de seu longa-metragem “Bugonia”.

Enquanto isso, a cineasta argentina Lucrecia Martel denunciou que “diariamente vemos imagens e sons de um país sendo devastado, um povo sendo devastado, que é a Palestina”.

No sábado, milhares de pessoas se manifestaram no Lido, onde acontece o festival, contra as ações do Exército israelense na Faixa.

Por sua vez, o diretor artístico do Festival, Alberto Barbera, afirmou nesta quarta-feira que o festival é “um lugar de abertura e debate”.

“Nunca hesitamos em declarar claramente nosso enorme sofrimento diante do que está acontecendo na Palestina (…), com a morte de civis e, sobretudo, de crianças”, insistiu.

– Três propostas da América Latina –

Este ano não há nenhum filme ibero-americano na competição oficial. A maioria das produções apresentadas da Espanha e da América Latina está nas seções Horizontes e Spotlight, dedicadas a novas tendências.

Nesta quarta-feira, a diretora equatoriana Ana Cristina Barragán traz a Veneza “Hiedra”, um filme intimista, alinhado aos últimos trabalhos da cineasta (“La Piel Pulpo”, “Alba”), sobre uma mãe em busca de seu filho, que ela abandonou quando ele era bebê.

Por sua vez, o uruguaio Daniel Hendler exibe na seção Spotlight “Un Cabo Suelto”, que acompanha as peripécias de um oficial da polícia argentina que foge para o Uruguai para escapar de outros agentes que o perseguem. O filme conquistou em 2024 o prêmio WIP Latam no Festival de San Sebastián, uma ajuda para a pós-produção.

Hendler retornará em setembro deste ano ao festival donostiarra, que será inaugurado por seu último filme, “27 Noches”.

E do México vem o primeiro longa-metragem de Mayra Hermosillo, “Vainilla”, exibido na seção Jornadas dos Autores, sobre a luta de uma família para evitar ser despejada no final dos anos 1980.

jvb/avl/dd/aa