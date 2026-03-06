Guerra no Oriente Médio impulsiona barril de petróleo para mais de US$ 90

Os preços do petróleo aumentaram nesta sexta-feira (6), impulsionados pelos riscos sobre o abastecimento deste hidrocarboneto no Oriente Médio depois da promessa de Donald Trump de continuar a guerra até a “rendição total” do Irã.

Após a declaração do presidente americano, o barril de Brent, referência internacional de petróleo, que já havia registrado um forte aumento no início da sessão, ultrapassou os 90 dólares (R$ 472, na cotação atual) pela primeira vez desde abril de 2024.

Até as 14h30 GMT (11h30 em Brasília), o Brent subiu 6,15% para 90,66 dólares (R$ 475,43). Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, registrou alta de 9,09% a 88,37 dólares (R$ 463,42).

Desde o início do conflito, várias infraestruturas energéticas sofreram ataques e o bloqueio do estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% da produção mundial de petróleo, está causando problemas de abastecimento nos mercados globais.

“A cada dia em que o estreito de Ormuz permanece fechado, o mercado petrolífero fica mais tenso”, explicou à AFP Giovanni Staunovo, analista do UBS.

Dado que a capacidade de armazenamento dos países do Golfo é limitada, “se a situação não for resolvida rapidamente, em breve veremos uma racionalização da produção de petróleo e uma nova redução da atividade das refinarias, especialmente na Ásia e no Oriente Médio”, advertiu Homayoun Falakshahi, analista da Kpler.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos podem contornar parcialmente o estreito, mas “mesmo com estas opções de desvio, cerca de 8,7 milhões de barris por dia” continuam bloqueados, afirma Falakshahi.

Devido a estas perturbações, que podem se prolongar, “os compradores buscam garantir barris de substituição”, o que amplia o aumento dos preços, detalhou Staunovo.

Para prevenir uma possível escassez, a China também pediu às suas principais refinarias que suspendessem as exportações de gasóleo e gasolina, segundo a agência Bloomberg.

O governo dos Estados Unidos autorizou na quinta-feira, por um mês, o fornecimento de petróleo russo sancionado à Índia, já que o conflito no Oriente Médio afeta diretamente o abastecimento de Nova Délhi.

Os produtos refinados “como o diesel e o querosene” registraram “um aumento de preços muito maior” que o petróleo até o momento, assinalou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

