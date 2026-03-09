Guerra no Oriente Médio põe à prova aliança entre Trump e Infantino

A intervenção conjunta dos Estados Unidos e de Israel no Irã representa um sério desafio à solidez da parceria entre Donald Trump e Gianni Infantino, a menos de três meses do início da Copa do Mundo de 2026, embora o conflito não deva alterar profundamente a aliança estratégica dos dois líderes.

O presidente dos EUA e o dirigente da Fifa têm cuidadosamente encenado sua cumplicidade desde a primeira eleição do bilionário americano em novembro de 2016.

O retorno de Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, apenas reforçou essa proximidade, de olho na crucial Copa do Mundo, organizada em conjunto por EUA, México e Canadá, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho.

– Relação polêmica –

Convidado para a cerimônia de posse de Trump e convocado regularmente ao Salão Oval, Infantino cultivou habilmente sua “amizade” com o republicano, acompanhando-o em diversas visitas oficiais ao Catar e à Arábia Saudita, antes de conceder-lhe o primeiro Prêmio da Paz da Fifa no dia 5 de dezembro, em Washington, quando foi realizado o sorteio dos grupos do Mundial.

Um ato que gerou controvérsia, visto que Trump se gabou na época de ter impedido oito guerras ao redor do planeta.

A presença de Infantino no Conselho de Paz lançado pelo presidente americano no final de fevereiro, usando um boné vermelho com a sigla “USA”, também gerou discussões. Naquela ocasião, a Fifa apoiou um fundo para a reconstrução de Gaza.

“Fui eu que consegui a Copa do Mundo com o Gianni. O Gianni é um bom homem. Gostamos do Gianni? Sim, acho que sim. Ele é um cara legal”, declarou Trump novamente na semana passada.

– Nenhum risco –

A guerra no Irã, portanto, vem quebrar essa narrativa, especialmente porque o conflito se espalhou para partes do Oriente Médio, incluindo outros três países que se classificaram para a Copa do Mundo (Catar, Arábia Saudita e Jordânia).

“O que importa para o Infantino é a sua própria geopolítica, guiada pelo ganho econômico. Qualquer coisa que contrarie os direitos humanos ou o respeito ao direito internacional não afeta em nada sua estratégia”, afirma Raphaël Le Magoariec, doutor em Ciência Política, especialista em assuntos do Golfo e esportes.

“O problema é que toda a narrativa construída em torno de seu relacionamento com Trump, para inflar seu ego, contradiz completamente a dinâmica atual”, acrescenta Le Magoariec.

“Passamos dos limites do ridículo”, disse uma pessoa próxima aos órgãos de futebol, apontando para o pragmatismo sem escrúpulos de Infantino, cujo objetivo é, acima de tudo, realizar uma Copa do Mundo fora do comum.

A competição passou de 32 para 48 seleções e promete ser a mais lucrativa da história, com a Fifa prevendo uma receita de US$ 11 bilhões (R$ 58 bilhões na cotação atual) para o ciclo de 2023-2027.

“Tudo o que os futuros votantes [países-membros da Fifa] querem é dinheiro. E se a Copa do Mundo for um sucesso comercial, eles terão”, acrescentou a mesma fonte.

A um ano do fim de seu mandato, Infantino não está correndo um risco excessivo ao aparecer ao lado de Donald Trump e se alinhar às políticas implementadas pelo presidente americano.

A expansão do conflito para aliados dos EUA, como o Catar e a Arábia Saudita, que se tornaram atores-chave no esporte mundial nos últimos anos, levanta questões de longo prazo, forçando o dirigente ítalo-suíço a agir com cautela na preparação para a Copa do Mundo de 2034 no reino saudita.

– Um boicote sem consequências –

“A guerra iniciada por Donald Trump desconsiderou completamente os interesses dos países árabes da região envolvidos em uma política de influência. Eles estão vivendo um pesadelo, pois o projeto que vêm desenvolvendo há duas décadas está ameaçado”, destaca Le Magoariec.

No entanto, é difícil imaginar qualquer mudança nas alianças como resultado do conflito em curso no Oriente Médio, considerando que o Irã não tem influência no cenário internacional, já que o esporte local é altamente politizado e controlado pela Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime.

Nesse contexto, ninguém está disposto a ajudar a República Islâmica, e nem mesmo um boicote à seleção iraniana seria capaz de alterar o atual equilíbrio de poder.

“Todos se beneficiariam se o Irã não participasse da Copa do Mundo. Para a Fifa, é melhor preservar seu relacionamento com Donald Trump, mesmo que isso signifique sacrificar o Irã”, resume Le Magoariec.

A ausência do Irã, “do ponto de vista comercial, econômico e político, teria muito pouca importância”, argumenta Simon Chadwick, especialista em geopolítica do esporte na escola de negócios EM Lyon.

“Por outro lado, eliminar um adversário ofereceria a Donald Trump e a seu governo o terreno ideal para projetar a imagem e os valores que desejam”, acrescenta Chadwick.

