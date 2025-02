O que você precisa saber para conseguir um emprego no exterior

Os emigrantes geralmente se preocupam com a busca de emprego antes de fazerem as malas. KEYSTONE/mauritius images/FABIO AND SIMONA

Está partindo da Suíça em busca de trabalho em outro país? Aqui estão alguns bons conselhos

7 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Passear por Manhattan tomando um café. Ou apreciar a arte de viver de Paris todos os dias. Ou então ir para Bondi Beach depois do trabalho com uma prancha de surfe debaixo do braço. Você já sonhou em deixar a Suíça para trabalhar no exterior? Ou está se mudando para outro país acompanhando uma parceira e espera encontrar uma nova colocação profissional?

A SWI swissinfo.ch conversou com especialistas e tem algumas sugestões a oferecer.

Como suíço, posso trabalhar no exterior?

Se você quiser trabalhar em outro país, familiarize-se com os requisitos de residência e permissão de trabalho. Nos países da União Europeia (UE) ou da zona de livre comércio europeia (EFTA), os cidadãos suíços se beneficiam das permissões de livre circulação, podendo viver e trabalhar nesses países.

Em outros lugares, talvez você precise de algum tipo de visto ou permissão de trabalho. Informe-se com a embaixada ou o consulado do país em questão. Aqui estão alguns links de embaixadas: Link externoEUALink externo, Link externoCanadáLink externo, Link externoArgentinaLink externo, Link externoAustráliaLink externo.

A Soliswiss, uma organização cooperativa para suíços no exterior, oferece Link externoorientação sobre de emigraçãoLink externo e ajuda a encontrar respostas para perguntas específicas sobre trabalho no exterior.

Para onde devo ir?

Não pense apenas para onde você gostaria de ir, mas também nas habilidades e na experiência que você tem a oferecer. Quais idiomas você fala e onde pode haver demanda por alemão, francês ou italiano? Onde o alemão, o francês ou o italiano são necessários? Você tem contatos pessoais ou comerciais em um determinado lugar que poderiam ser úteis?

“Esteja ciente também de que países diferentes têm regras legais diferentes sobre segurança no emprego e períodos de aviso prévio, que podem ser mais ou menos rigorosos” Colby Clark da empresa de recrutamento global Airswift Link externo

Pesquise o mercado de trabalho do seu país de destino para avaliar suas perspectivas de forma realista. Estude as condições de trabalho e o custo de vida no país. Isso lhe dará uma ideia do que é possível e do valor do salário que você deve pedir.

Observe atentamente o mercado de trabalho no destino pretendido para ter uma ideia realista das suas chances de encontrar um emprego. Mauritius Images / Fabio And Simona

Como encontrar um emprego no exterior?

Crie uma rede

Estabeleça contatos antecipadamente por meio das mídias sociais ou participando de uma associação profissional no seu país de destino. Julia Meir Lawi, diretora da filial de Genebra da agência de recrutamento Robert Half Switzerland, diz: “Particularmente em um mercado desconhecido, recomendações podem abrir muitas portas”.

“Em geral, a maneira mais fácil de encontrar um emprego é através de alguém” Nicole Töpperwien, Soliswiss

Se você ainda não tem, crie um perfil no LinkedIn. “Um perfil no LinkedIn é indispensável hoje em dia”, diz Anthony Adam, da agência de recrutamento Page Executive. As pessoas que estão procurando emprego devem usar essa plataforma para mostrar suas habilidades, sua experiência relevante e as habilidades linguísticas que provavelmente serão vantajosas para elas no mercado global.

Consulte os sites certos

Não se esqueça de dar uma olhada nos classificados de empregos do país para onde você está indo. Connect Images / Eugenio Marongiu

Um bom ponto de partida para os suíços que desejam trabalhar no exterior são os portais internacionais de emprego, como IndeedLink externo, MonsterLink externo, Escape the CityLink externo ou Linkedin JobsLink externo. Empregos em toda a Europa estão listados no EuresLink externo (European Employment Services) – você também pode conseguir orientação lá. O Cinfo tem uma plataformaLink externo para empregos em organizações internacionais; no Cinfo Forum,Link externo os possíveis empregadores podem ser acessados diretamente. E não se esqueça de dar uma olhada nos sites de emprego locais do país em que está interessado.

Empregos na França

Para empregos na França, vale a pena dar uma olhada em France TravailLink externo ou JobijobaLink externo.

Empregos nos EUA

Para empregos nos EUA, consulte JoobleLink externo, Us Sponsor meLink externo e USAJobsLink externo.

Empregos na Alemanha

Está procurando trabalho na Alemanha? Experimente os sites Make it in GermanyLink externo ou StepstoneLink externo.

Empregos na Austrália

Para empregos na Austrália, consulte Workforce AustraliaLink externo.

Morar no exterior e trabalhar na Suíça

Talvez seja possível manter seu emprego atual e trabalhar de outro lugar, o que pode até valer a pena do ponto de vista financeiro.

Morar em um país com salários baixos e trabalhar remotamente pode ser financeiramente vantajoso. Há várias plataformas especializadas nesse campo.

Empregos de trabalho remotoLink externo

Trabalhadores nômadesLink externo

Trabalhamos remotamenteLink externo

Empregos de trabalho remoto no IndeedLink externo

No entanto, Nicole Töpperwien, CEO da Soliswiss, aconselha cautela. “Você precisa ter certeza de que se trata de uma oferta de emprego genuína”. Considere também o aspecto fiscal. Mais informações sobre isso:

Mostrar mais

Mostrar mais Imposto para suíços e suíças no exterior: o que você precisa saber Este conteúdo foi publicado em A responsabilidade tributária na Suíça nem sempre se encerra na fronteira do país. Veja aqui o que você deve saber ao se mudar para o exterior. ler mais Imposto para suíços e suíças no exterior: o que você precisa saber

Mostrar mais

Mostrar mais Como vivem os nômades digitais Este conteúdo foi publicado em Antes da pandemia eram considerados exóticos. Hoje, os chamados “nômades digitais” se tornaram uma constante nos cafés globais. Como viver e trabalhar longe de casa? ler mais Como vivem os nômades digitais

Onde posso encontrar empregos no exterior para quem está mudando de carreira?

Talvez você queira mudar completamente sua carreira junto com a mudança de endereço. Na Link externoWorkwideLink externo, os suíços de língua alemã encontrarão empregos desse tipo e também empregos que oferecem acomodação.

Töpperwien diz: “Pense fora da caixa: se você estiver aberto o suficiente para isso, considere um emprego completamente fora de sua área anterior. Hoteis e restaurantes, por exemplo, oferecem trabalho temporário ou de meio período em várias funções. Pode ser útil trabalhar em um nível mais baixo inicialmente. A emigração exige uma certa flexibilidade”.

Aqui você pode encontrar aconselhamento Link externode carreiraLink externo em vários países.

Minha formação será reconhecida?

É importante verificar se sua profissão ou atividade comercial específica é regulamentada no país em que você está interessado.

Para a UE, veja Link externoaquiLink externo e consulte também Link externoa ENIC-NARIC (Rede Europeia de Centros de Informação e Centros Nacionais de Informação sobre Reconhecimento Acadêmico)Link externo para obter uma visão geral.

Diversos órgãos do governo suíço fornecem certificados de qualificação, como, por exemplo, para Link externoprofessores suíços que buscam trabalho no exteriorLink externo ou para Link externoprofissionais da área de saúde.Link externo

Se sua profissão ou ofício não for oficialmente regulamentada, o empregador terá de decidir se reconhece os diplomas ou qualificações suíços.

Mais informações sobre o Link externoreconhecimento de diplomas suíçosLink externo podem ser encontradas no Berufsberatung.ch e no Link externoMinistério das Relações ExterioresLink externo da Suíça.

Lembre-se: alguns empregadores, principalmente instituições, exigirão traduções juramentadas de seus diplomas.

Como se candidatar a um emprego no exterior?

Você precisa adaptar seus materiais de apresentação ao país em questão. Julia Meir Lawi recomenda: “Informe-se sobre a cultura de trabalho local. Informe-se sobre os procedimentos usuais para se candidatar a empregos”. As agências de recrutamento poderão ajudar com informações detalhadas sobre o mercado de trabalho local, as tendências e as nuances culturais.

Edição: Melanie Eichenberger/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)