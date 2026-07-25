Guterres pede apoio à Síria na primeira visita de um chefe da ONU desde 2009

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou a comunidade internacional neste sábado (25) a apoiar a Síria, durante uma visita ao país destinada a respaldar a transição política após mais de 13 anos de guerra e a deposição do ex-presidente Bashar al-Assad.

Guterres é o primeiro chefe da ONU a visitar a Síria desde seu antecessor, Ban Ki-moon, em 2009 — dois anos antes da eclosão da guerra civil que custou a vida de mais de meio milhão de pessoas.

“Acabo de chegar a Damasco para uma visita de solidariedade. Minha mensagem é clara: a ONU está ao lado da Síria neste momento crucial, e convoco a comunidade internacional a não poupar esforços para apoiar também o povo sírio”, declarou Guterres na rede social X.

Segundo a mídia estatal, Guterres reuniu-se com o presidente, Ahmed al-Sharaa, após visitar a Cidade Velha de Damasco, tendo se encontrado anteriormente com o ministro das Relações Exteriores, Asaad al-Shaibani.

Desde que al-Sharaa assumiu o poder, em dezembro de 2024, a comunidade internacional tem instado as novas autoridades islamistas a estabelecer um sistema de governança que inclua todos os segmentos da sociedade síria, multiétnica e multiconfessional.

Guterres se reunirá com representantes da sociedade civil e de ONGs que defendem causas das mulheres, e visitará uma força de manutenção da paz da ONU estacionada nas Colinas de Golã (no sul), ocupadas por Israel desde 1974.

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