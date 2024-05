Há acordo para desoneração de 17 setores, diz Pacheco

1 minuto

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira que já há acordo com o governo em relação à desoneração da folha de pagamento de 17 setores econômicos, que será levado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o senador, o projeto que já tramita na Casa sobre o tema deve ser votado nos próximos dias.

Pacheco disse ainda que nas conversas entre Executivo e Legislativo, está se buscando um amplo acordo e um pacote robusto em benefício do municipalismo brasileiro, acrescentando considerar que grande parte das reinvidicações dos municípios está sendo atendida no momento pelo governo federal.

O presidente do Congresso também afirmou haver indicativos de que valor da renúncia fiscal com municípios é menor do que o estimado.