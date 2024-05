Haddad anuncia acordo para suspender dívida do RS por 3 anos com redução a zero de juros

1 minuto BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira uma suspensão por três anos dos pagamentos das parcelas da dívida do Rio Grande do Sul com a União, medida que alivia o caixa do Estado em meio ao desastre ambiental e social após as fortes chuvas das últimas semanas. As parcelas que deixarão de ser pagas totalizam cerca de 11 bilhões de reais. A iniciativa ainda prevê que os juros da dívida do Estado serão zerados sobre todo o estoque também pelo mesmo período, o que representa um perdão de 12 bilhões de reais nessa frente.