Haddad diz não ver razão para ciclo de cortes do BC não continuar

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse nesta sexta-feira que não vê razão para que o ciclo de corte de juros do Banco Central não continue, na esteira de alteração na orientação futura da autarquia para uma linguagem mais cautelosa.

O BC decidiu na quarta-feira fazer uma nova redução de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, a 10,75% ao ano, e encurtou sua indicação sobre cortes futuros ao citar uma ampliação de incertezas, afirmando que sua diretoria antevê corte na mesma intensidade apenas na próxima reunião, em maio.

Desde agosto, quando o BC deu início a uma sequência de cortes sucessivos de 0,5 ponto percentual na Selic, a autarquia vinha indicando em seus comunicados que antevia reduções equivalentes “nas próximas reuniões”, no plural, em se confirmando o cenário esperado. Agora, o BC optou pelo singular.

Em coletiva de imprensa em São Paulo, Haddad disse também que está otimista sobre o cenário externo, dizendo estar confiante no início de ciclos de afrouxamento monetário nos Estados Unidos e na zona do euro até o meio do ano.