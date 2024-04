Haddad diz que proposta para taxar super-ricos está ganhando força global

WASHINGTON (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que uma proposta para a taxação de super-ricos está ganhando força global, defendendo que esse tipo de medida pode ajudar na construção de um futuro melhor comum em meio a problemas geopolíticos.

Falando a jornalistas em Washington, Haddad afirmou que autoridades discutirão mais tarde, em jantar do G20, como elevar fundos através de taxação de super-ricos e como investir recursos, lidando com transição climática e pobreza.

Sobre as metas fiscais do Brasil, Haddad disse que o governo está observando como medidas de interesse do governo –com as quais conta para elevar a arrecadação– vão avançar no Congresso.