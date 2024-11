Haddad diz que rodada de reuniões com ministros sobre medidas fiscais está concluída

2 minutos

(Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que todos os ministros do governo estão “muito conscientes” da tarefa de reforçar o arcabouço fiscal, acrescentando que a rodada de reuniões pedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discussão de medidas fiscais foi concluída.

Falando a jornalistas, Haddad apontou que o próximo passo de Lula provavelmente será pedir conversas com os presidentes das duas Casas do Congresso, para que se discuta o envio das medidas fiscais para análise dos parlamentares.

“Os ministros todos estão muito conscientes da tarefa que temos pela frente de reforço do arcabouço fiscal, da previsibilidade e da sustentabilidade das finanças no médio e longo prazo. Penso que há um consenso em torno do princípio”, afirmou.

Após ser pressionado a adotar medidas que controlem despesas públicas, o governo prometeu propor ao Congresso um pacote nesse sentido, argumentando ser necessário dar sustentabilidade ao arcabouço fiscal e à trajetória da dívida pública.

Na entrevista, após a confirmação do retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos a partir de 2025, Haddad afirmou que temas abordados na campanha eleitoral norte-americana “causam apreensão” para o mundo, mas disse esperar uma moderação nas ações do republicano.

“Entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, as coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas, e o discurso após a vitória oficiosa, não oficial ainda, mas após os primeiros resultados, já é um discurso mais moderado do que o da campanha”, afirmou.