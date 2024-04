Haddad entrega regulamentação da reforma tributária ao Congresso com alíquota estimada em 26,5%

1 minuto

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou nesta quarta-feira o primeiro projeto de lei de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Em entrevista após a entrega, o secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou que a alíquota média estimada para o novo tributo é de 26,5%.

Ao dizer que o país aguarda há 40 anos por uma solução do “nosso caótico sistema tributário”, Haddad destacou que Lira tem demonstrado determinação de ajudar o país.

Haddad ainda afirmou que “vários” alimentos foram incluídos na cesta básica com tributação zerada, com produtos “de luxo” ficando com a cobrança integral.

O Ministério da Fazenda organizou uma entrevista coletiva para 10 horas de quinta-feira para detalhar o projeto.