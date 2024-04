Haddad pede apoio do Congresso e Judiciário para alcançar metas fiscais após revés na desoneração

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o governo fixa metas fiscais e apresenta propostas que darão consistência a esse alvo, mas depende também da atuação do Congresso e do Judiciário, elencando “problemas” que estão colocados na gestão das contas públicas.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que esses problemas dizem respeito à prorrogação de benefícios fiscais ao setor de eventos e à desoneração da folha salarial de 17 setores da economia e de municípios.

Na segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prorrogou por 60 dias apenas uma parte da Medida Provisória 1.202, editada pelo governo no fim do ano passado, deixando expirar a revogação da desoneração da folha para municípios de até 156 mil habitantes, que teria efeito a partir desta terça-feira.