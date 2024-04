Haddad pede integração entre servidores e que não se coloque instituições uma contra as outras

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que os servidores públicos não devem colocar instituições públicas uma contra a outra, pedindo mais integração entre os órgãos e trabalho em parceria pelo bem comum do país

Em discurso durante cerimônia de lançamento do Programa Acredita, em Brasília, Haddad usou como exemplo de “tipo de parceria” desejada entre servidores o caso do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, elogiando o seu ex-secretário-executivo da Fazenda por seguir acompanhando os projetos que iniciou no governo mesmo após sua ida para a autoridade monetária.