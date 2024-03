Haddad prevê envio da regulamentação da reforma tributária ao Congresso até 15 de abril

BRASÍLIA (Reuters) – O governo deve enviar os projetos de lei de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo ao Congresso até 15 de abril, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em evento no Palácio do Planalto, Haddad afirmou que a reforma no sistema tributário poderá transformar o Brasil em uma plataforma de exportação de produtos industriais.

Na apresentação, ele ainda afirmou que a equipe econômica poderá rever para cima as projeções “modestas” de crescimento neste ano.