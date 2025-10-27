Hamas anuncia que devolverá a Israel outro corpo de refém retido em Gaza

O Hamas anunciou, nesta segunda-feira (27), que entregará a Israel o 16º cadáver de um refém retido em Gaza, pouco depois que as famílias pediram a suspensão das próximas fases do acordo de cessar-fogo até que todos os restos mortais sejam devolvidos.

O Fórum das Famílias de Reféns, principal associação de familiares dos sequestrados israelenses mantidos em Gaza, recordou que o pacto incluía o retorno de todos os reféns — vivos ou mortos — até 13 de outubro.

Por este motivo, instou “o governo israelense, a administração americana e os mediadores a não avançarem para a próxima fase” até que o movimento islamista palestino “tenha cumprido todas as suas obrigações”.

A segunda fase do plano de Donald Trump para encerrar definitivamente os dois anos de guerra inclui, principalmente, o desarmamento do Hamas e a anistia ou o exílio de seus combatentes, assim como a continuidade da retirada do Exército israelense da Faixa de Gaza, pontos que continuam sendo debatidos.

Após o pedido dos familiares, o braço armado do Hamas anunciou que os restos mortais de outro refém retido no território palestino desde o ataque de 7 de outubro de 2023 seriam devolvidos a Israel durante a noite.

As Brigadas Ezedin al Qasam indicaram no Telegram que o corpo seria entregue “hoje na Faixa de Gaza às 21h00 (16h em Brasília)”.

O Hamas libertou os últimos 20 últimos reféns vivos no dia 13 de outubro.

No entanto, até o momento, entregou apenas os corpos de 15 dos 28 reféns falecidos, alegando dificuldades para encontrar e retirar os restos mortais das ruínas do território palestino, devastado após dois anos de guerra.

No total, 251 pessoas foram sequestradas durante o ataque de 7 de outubro, que resultou em 1.221 mortos no lado israelense, em sua maioria civis, de acordo com um balanço elaborado pela AFP a partir de números oficiais.

A ofensiva israelense em retaliação matou 68.527 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo números do Ministério da Saúde do território — governado pelo Hamas —, que a ONU considera confiáveis.

– Busca entre os escombros –

O governo israelense anunciou, nesta segunda-feira, que a Cruz Vermelha, um membro do Hamas e uma equipe egípcia estavam buscando os restos mortais dos reféns mantidos em Gaza há dois anos.

Israel, que controla todos os acessos ao território, autorizou neste fim de semana a entrada de um comboio egípcio para ajudar na busca pelos corpos.

Para acelerar a restituição, a equipe foi “autorizada a cruzar a linha amarela” que delimita a área controlada por Israel, confirmou Shosh Bedrosian, porta-voz do governo israelense.

Imagens da AFPTV no bairro de al Tuffah, na Cidade de Gaza, mostravam maquinário de construção e caminhões trabalhando entre os escombros para tentar encontrar os restos mortais.

O chefe dos negociadores do Hamas, Khalil al Hayya, destacou a dificuldade de localizar alguns dos corpos, “já que a ocupação modificou o relevo de Gaza” durante a guerra.

“Além disso, algumas pessoas que enterraram esses cadáveres foram assassinadas ou não se lembram do local onde os enterraram”, explicou Al Hayya, que reiterou a vontade do movimento islamista palestino de cumprir o acordo.

