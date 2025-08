Hamas divulga vídeo de refém israelense retido em Gaza

O braço armado do Hamas divulgou, nesta sexta-feira (1º), um vídeo no qual aparece um refém israelense, sequestrado durante o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 em Israel.

O vídeo, com pouco mais de um minuto de duração, mostra o refém muito magro e visivelmente fraco, preso em um túnel.

A AFP não conseguiu determinar a autenticidade dessas imagens, nem a data em que elas foram feitas.

A imprensa israelense identificou o refém como Evyatar David, de 24 anos, que tinha aparecido no fim de fevereiro em um vídeo de libertação de outros reféns, publicado pelo movimento islamista palestino.

Ele foi sequestrado em 7 de outubro de 2023 no local onde era realizado o festival de música Nova, no sul de Israel, perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

Neste novo vídeo, Evyatar David aparece alternadamente na tela com crianças desnutridas, em uma referência clara à crise humanitária em Gaza, ameaçada por uma “fome generalizada”, segundo a ONU.

Na quinta-feira, a organização Jihad Islâmica, aliada ao Hamas, publicou outro vídeo no qual aparece Rom Braslavski, um cidadão israelense-alemão de 21 anos, também sequestrado em 7 de outubro de 2023.

Das 251 pessoas raptadas nesse dia, 49 seguem retidas em Gaza, entre as quais 27 teriam morrido, segundo o exército israelense.

