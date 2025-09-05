The Swiss voice in the world since 1935

Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses em Gaza

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O braço armado do Hamas divulgou, nesta sexta-feira (5), um vídeo que mostra dois reféns israelenses sequestrados em Gaza desde o ataque executado pelo movimento islamista em Israel em 7 de outubro de 2023.

O vídeo de mais de três minutos e meio mostra um refém em um veículo em movimento, em uma área de edifícios destruídos, que implora ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para não iniciar uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza.

A imprensa israelense o identificou como Guy Gilboa Dalal, que estava no festival de música Nova no sul de Israel quando foi sequestrado pelos milicianos na manhã de 7 de outubro de 2023.

No vídeo publicado nesta sexta-feira, ele afirma em hebraico que está na Cidade de Gaza e que as imagens foram gravadas no dia 28 de agosto de 2025.

No final do vídeo, ele é observado ao lado de outro refém, Alon Ohel, de quem nenhum vídeo havia sido divulgado desde o sequestro.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade das imagens, nem a data em que foram gravadas.

“Nenhum vídeo de propaganda diabólica nos enfraquecerá nem diminuirá nossa determinação” de acabar com o Hamas e libertar os reféns, declarou Netanyahu após se reunir com os familiares dos dois homens, segundo seu gabinete.

Em 23 de fevereiro, durante a trégua com Israel, o Hamas publicou um vídeo que mostrava dois israelenses, um deles Gilboa Dalal, em um veículo, assistindo uma cerimônia de libertação de reféns.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 25 que, segundo o Exército, estão mortas.

Desde então, o Hamas e a Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino, publicaram vários vídeos de reféns.

A trégua de 19 de janeiro a 17 de março permitiu o retorno a Israel de 33 reféns, incluindo oito falecidos. Em troca, quase 1.800 palestinos detidos em prisões israelenses foram libertados.

A trégua anterior, com duração de uma semana, ocorreu em novembro de 2023 e também permitiu a libertação de reféns em troca de detentos palestinos.

my-dms/an/avl/fp/ic/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
11 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR