Hamas entregará restos mortais de outro refém a Israel

afp_tickers

3 minutos

O Hamas anunciou que entregará o corpo de outro refém a Israel nesta terça-feira (28), enquanto o grupo islamista palestino enfrenta acusações de ter violado o acordo de cessar-fogo em Gaza.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedine al-Qasam, indicou que entregará às 18h00 GMT (15h00 em Brasília) um novo corpo “encontrado recentemente em um túnel da Faixa de Gaza”.

O anúncio do grupo ocorre após Israel acusá-lo de violar o acordo de cessar-fogo em vigor na Faixa de Gaza por ter entregue, na segunda-feira, os restos mortais de um refém cujo corpo já havia sido parcialmente recuperado pelo Exército israelense.

Na segunda-feira, os militares israelenses anunciaram que a Cruz Vermelha havia recebido um caixão com os restos de um refém retido em Gaza, após o anúncio da ala militar do Hamas sobre a devolução do 16º corpo de uma das pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023.

Mas após análises de identificação, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou nesta terça-feira que os restos mortais não pertenciam a nenhum dos 13 reféns cujos corpos o Hamas ainda deve devolver a Israel, conforme o acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro no território palestino.

Os restos “pertenciam ao refém Ofir Tzarfati”, especificou o comunicado, indicando que uma parte de seu corpo já havia sido recuperada “durante uma operação militar há cerca de dois anos”.

Tzarfati, de 27 anos, foi sequestrado no festival de música Nova, durante o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel que desencadeou a guerra em Gaza.

“Trata-se de uma violação flagrante do acordo de trégua”, denunciou o gabinete de Netanyahu, referindo-se ao pacto negociado sob os auspícios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e anunciou uma reunião de segurança para discutir “as medidas que Israel tomará em resposta a estas violações”.

Segundo o acordo, o Hamas deveria entregar os corpos dos 28 sequestrados que ainda mantinha em 13 de outubro, mas devolveu apenas 15.

Antes do anúncio israelense, o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, disse à AFP que seu movimento estava “determinado a entregar os corpos assim que forem localizados”, alertando que, em um território devastado por dois anos de combates, recuperá-los é “complexo e difícil”.

O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, principal associação israelense que luta pelo retorno dos reféns, instou o governo a “agir com firmeza” contra o Hamas por suas “violações” do acordo de trégua.

Segundo a associação, parte dos restos mortais de Tzarfati foram repatriados no fim de 2023 e outros em março de 2024, antes de serem enterrados em Israel.

“É a terceira vez que temos que abrir a tumba de Ofir e enterrá-lo novamente”, lamentaram seus familiares.

lsb-al/sag/pc/yr/fp/aa