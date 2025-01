Hamas exibe reféns israelenses em cerimônia antes de sua libertação

Segurando sacolas de presente com o logotipo do Hamas e vestindo uniformes militares, as quatro reféns israelenses – entregues pelo Hamas neste sábado (25) à Cruz Vermelha – acenaram e fizeram sinal de positivo enquanto o grupo as exibia em um palco diante de dezenas de militantes e de uma enorme multidão.

Centenas de moradores de Gaza, reunidos para assistir à cena, responderam com aplausos, assobios e gritos antes que as militares fossem escoltadas e entregues à Cruz Vermelha, de acordo com um repórter da AFP.

Diferentemente das cenas caóticas da semana passada, quando multidões se aglomeraram nos veículos que transportavam os três reféns libertados na ocasião, centenas de militantes chegaram antes da libertação e rapidamente montaram um cordão de segurança para proteger os procedimentos organizados.

Combatentes mascarados e armados do Hamas e da Jihad Islâmica chegaram à Praça da Palestina em veículos e motocicletas pouco antes das 7h30 GMT (4h30 em Brasília).

Carregando rifles e lançadores de foguetes, eles se espalharam pela praça, muitos com as bandeiras de seus grupos e faixas verdes na cabeça.

Fontes do Hamas e da Jihad Islâmica afirmaram ter destacado cerca de 200 membros de seus braços armados, as Brigadas Ezzedine al Qassam e as Brigadas Al Quds, respectivamente, na Praça da Palestina, local da entrega das reféns.

– Certificados de libertação –

Dezenas de habitantes de Gaza, incluindo crianças e adolescentes, subiram em uma enorme pilha de escombros em frente a um prédio que desabou para assistir à libertação.

Pouco menos de 90 minutos depois, um comboio de quatro SUVs brancos da Cruz Vermelha entrou na pequena praça cercada por combatentes. Minutos depois, cinco carros chegaram com as reféns.

Em um palco ladeado por caminhonetes e militantes com armas de grande calibre, um membro da equipe da Cruz Vermelha sentou-se em uma mesa ao lado de um combatente mascarado do Hamas.

Atrás dele, o Centro Comercial Palestina, danificado por bombardeios, estava enfeitado com uma grande bandeira palestina.

Os dois homens assinaram “certificados de libertação” para as reféns.

Posteriormente, as quatro soldados foram recebidas com assobios, aplausos e gritos da multidão, enquanto cinegrafistas e fotógrafos do Hamas se aglomeravam ao redor delas.

As mulheres, todas em trajes militares verdes e com os cabelos presos em rabos de cavalo, foram acompanhadas até o palco, onde sorriram, acenaram e fizeram sinal de positivo para a multidão.

Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy, de 20 anos, e Liri Albag, 19 anos, haviam sido levadas de uma base da guarda militar em Nahal Oz durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Momentos depois de subirem ao palco neste sábado, foram escoltadas até os veículos da Cruz Vermelha, que se afastaram da multidão passando por prédios devastados por mais de 15 meses de guerra.

