Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

A lenda brasileira do jazz Hermeto Pascoal morreu aos 89 anos, informou sua família no sábado (13).

Conhecido como “bruxo” por sua capacidade de fazer música com elementos variados, Pascoal “fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música”, afirmou uma mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram.

“Pedimos respeito e privacidade neste momento. Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais”, acrescenta o texto, assinado pela família e a equipe do artista.

Nascido em Alagoas, o músico foi um virtuoso de vários instrumentos e tinha uma habilidade extraordinária para a improvisação.

“Hoje nos despedimos de um gênio”, afirmou Caetano Veloso em uma mensagem no Instagram.

“Hermeto é (…) um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força”, acrescentou.

“Tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical que era Hermeto”, recordou o cantor.

Com sua emblemática barba branca, assim como seus cabelos, Pascoal tornou-se mundialmente conhecido ao lado de Miles Davis, com quem tocou em várias ocasiões, e suas composições foram interpretadas inúmeras vezes tanto por Davis quanto por outros grandes nomes da música.

