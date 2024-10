Hezbollah ataca soldados israelenses na fronteira libanesa, sirenes soam no norte de Israel

reuters_tickers

3 minutos

Por James Mackenzie e Maya Gebeily

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) – Militantes do Hezbollah atacaram soldados israelenses perto do vilarejo de Labbouneh, na fronteira libanesa, com projéteis de artilharia e foguetes na quarta-feira, informou o grupo, um dia depois que Israel disse ter matado dois sucessores de seu líder morto.

O movimento apoiado pelo Irã, que vem lançando foguetes contra Israel há um ano, paralelamente à guerra de Gaza, e que agora está lutando contra o país em confrontos terrestres, afirmou ter empurrado as tropas para trás.

A escalada no Líbano, depois de um ano de guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, aumentou os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio, que poderia envolver o Irã e os Estados Unidos, a superpotência aliada de Israel.

As Forças Armadas israelenses disseram que três de seus soldados foram gravemente feridos na terça e na quarta-feira durante combate no sul do Líbano. Sirenes soaram no norte de Israel na manhã de quarta-feira, depois que Israel voltou a bombardear os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, durante a noite.

O conflito no Líbano aumentou drasticamente nas últimas semanas, quando Israel realizou uma série de assassinatos de importantes líderes do Hezbollah e lançou operações terrestres no sul do Líbano que se expandiram ainda mais nesta semana.

O Hezbollah é o mais armado das forças de representação do Irã em todo o Oriente Médio e tem atuado em apoio aos militantes palestinos que lutam contra Israel em Gaza.

Israel disse que as tropas de até quatro divisões operaram dentro do Líbano desde o primeiro anúncio da operação terrestre em 1º de outubro, mas não confirmou que elas estabeleceram uma presença permanente no local.

O Hezbollah afirma que entrou em confronto com as tropas israelenses em solo libanês, inclusive com fogo de artilharia e foguetes, mas que conseguiu empurrar as tropas para trás e impedi-las de manter território no Líbano.

O bombardeio israelense no Líbano já matou mais de 2.100 pessoas, a maioria delas nas últimas duas semanas, e forçou 1,2 milhão de pessoas a deixar suas casas. Israel diz que não tem outra opção a não ser atacar o Hezbollah para que dezenas de milhares de israelenses possam retornar às casas de onde fugiram sob os disparos de foguetes do Hezbollah.

As vítimas de queimaduras causadas pelos ataques israelenses estão sendo tratadas na unidade de queimados do hospital Geitaoui, em Beirute, o único do gênero no país. Jornalistas da Reuters viram enfermeiras trocarem gentilmente a gaze dos pacientes, alguns dos quais estavam enrolados com o pescoço para baixo devido à gravidade das queimaduras.

Mahmoud Dhaiwi, um soldado libanês, disse à Reuters que estava de folga e indo para a praia quando seu carro foi atingido por um ataque israelense. Todo o seu corpo foi queimado. Desde então, ele não consegue dormir e sofre de ansiedade incapacitante.

Durante a noite, Israel bombardeou novamente os subúrbios ao sul de Beirute e disse ter matado uma pessoa responsável pelo orçamento e pela logística do Hezbollah, Suhail Hussein Husseini.