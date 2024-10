Hezbollah diz que há enfrentamentos com tropas israelenses na fronteira do Líbano

O movimento islamista pró-iraniano Hezbollah afirmou na manhã deste sábado (5, noite de sexta em Brasília) que há combates em curso com tropas israelenses na região fronteiriça do Líbano, horas depois de dizer que havia forçado a retirada de soldados de Israel no local.

“Soldados inimigos israelenses renovaram uma tentativa de avançar para as proximidades do município no vilarejo de Adaysseh”, e combatentes do Hezbollah os enfrentaram, disse o grupo libanês em comunicado.

Além disso, correspondentes da AFP ouviram na manhã de sábado uma série de explosões no sul de Beirute, depois que o Exército israelense emitiu ordens de evacuação para certos setores.

Imagens da AFP mostram colunas de fumaça se elevando de uma área próxima ao aeroporto da capital libanesa após as fortes explosões.

O porta-voz militar de Israel em língua árabe, Avichay Adraee, pediu aos moradores que se retirassem dessa região.

