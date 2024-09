Hezbollah e Israel trocam fogo pesado em meio a temor de ampliação do conflito

reuters_tickers

1 minuto

BEIRUTE/HAIFA, Israel (Reuters) – Israel e o Hezbollah trocaram fogo neste domingo, com aviões de guerra israelenses realizando o bombardeio mais intenso em quase um ano de conflito no sul do Líbano e o Hezbollah disparando foguetes em direção ao norte de Israel.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que os ataques continuariam até que fosse seguro o retorno das pessoas evacuadas no norte – preparando o cenário para um longo conflito, já que o Hezbollah prometeu lutar até um cessar-fogo na guerra de Gaza.

“Nos últimos dias, infligimos ao Hezbollah uma série de golpes que eles jamais imaginaram”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma declaração em vídeo. “Se o Hezbollah não entendeu a mensagem, eu prometo a vocês que ele entenderá a mensagem.”

O conflito – que aumentou drasticamente na última semana – tem se intensificado desde que o Hezbollah abriu uma segunda frente contra Israel, dizendo que estava agindo em solidariedade aos palestinos que enfrentavam uma grande ofensiva israelense no sul, em Gaza.

Os militares israelenses disseram que atingiram cerca de 290 alvos no sábado, incluindo milhares de lançadores de foguetes do Hezbollah, e que continuariam atingindo mais alvos.