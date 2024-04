Histórico julgamento criminal de Trump inicia seleção do júri

6 minutos

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) – O juiz do julgamento de Donald Trump dispensou nesta segunda-feira dezenas de possíveis jurados da cidade de Nova York que disseram que não poderiam decidir de forma justa se o candidato republicano à Presidência em 2024 encobriu ilegalmente o pagamento pelo silêncio de uma estrela pornô.

No primeiro dia do histórico julgamento criminal, o primeiro a envolver um ex-presidente dos EUA, o juiz Juan Merchan disse a quase 100 jurados em potencial que eles deveriam deixar de lado quaisquer preconceitos ou atitudes pessoais sobre o réu ou o caso, incluindo “orientação política”.

Pelo menos 50 foram dispensados depois de dizerem que não poderiam ser imparciais no julgamento de Trump. Outros foram dispensados e disseram que não poderiam servir por outros motivos.

“Eu simplesmente não conseguiria fazer isso”, disse um jurado em potencial do lado de fora do tribunal.

O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, um democrata, acusou Trump de falsificar registros para encobrir um pagamento de 130.000 dólares nos últimos dias da campanha presidencial de 2016 para comprar o silêncio da estrela pornô Stormy Daniels sobre um encontro sexual de 2006 que ela disse que eles tiveram. Trump negou qualquer relacionamento com Daniels e se declarou inocente.

O ex-conselheiro e advogado de Trump Michael Cohen testemunhou anteriormente que fez os pagamentos para comprar o silêncio de Daniels antes da eleição de 2016, na qual Trump derrotou a democrata Hillary Clinton. Em 2018, Cohen se declarou culpado de violar a lei de financiamento de campanha, embora os promotores federais que apresentaram esse caso não tenham acusado Trump.

Trump chamou Cohen de “mentiroso em série” e espera-se que seus advogados ataquem sua credibilidade no julgamento.

Trump precisa comparecer ao julgamento, que deve durar até maio, decidiu o juiz, negando um pedido para que Trump faltasse a uma sessão para participar de uma sessão da Suprema Corte dos EUA em Washington na próxima semana, onde os advogados do ex-presidente argumentarão que ele não deveria enfrentar acusações criminais separadas de interferência eleitoral.

“Parece que o juiz não vai permitir que eu escape dessa farsa, desse julgamento fraudulento”, disse Trump no corredor depois que o julgamento foi suspenso até a manhã de terça-feira.

Tanto os advogados de Trump como os promotores buscarão selecionar 12 jurados e seis suplentes para ouvir o que pode ser o único caso criminal que Trump enfrentará antes da eleição de 5 de novembro.

A escolha de um júri a partir de um grupo de pessoas de Manhattan, que é fortemente democrata, pode levar vários dias, seguidos de argumentações iniciais e depoimentos de uma série de testemunhas potencialmente fascinantes, incluindo Cohen e Daniels.

Merchan disse que, para condenar, os jurados devem concluir que Trump é culpado além de qualquer dúvida razoável, e não que ele é “provavelmente” culpado.

Um veredicto de culpado não impediria Trump de assumir o cargo, mas metade dos eleitores independentes e um em cada quatro republicanos dizem que não votariam nele se fosse condenado, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A falsificação de registros comerciais em Nova York é um crime punível com até quatro anos de prisão, embora muitos dos culpados tenham sido condenados a multas ou liberdade condicional.

Vestindo um terno azul e uma gravata vermelha característicos, Trump, de 77 anos, acompanhou da mesa do réu enquanto os promotores pediam ao juiz que o multasse e o lembrasse de que ele poderia ir para a cadeia por violar uma ordem de silêncio que o impede de interferir com possíveis testemunhas.

Os promotores pediram ao juiz que multasse Trump em 1.000 dólares por cada uma das três publicações nas mídias sociais feitas este mês sobre Daniels e Cohen.

“O réu demonstrou sua disposição de desrespeitar a ordem. Ele atacou as testemunhas do caso e, no passado, atacou os jurados do caso”, disse o promotor Christopher Conroy.

De acordo com a ordem de silêncio de Merchan, Trump está impedido de fazer declarações públicas sobre as testemunhas em relação a seus possíveis depoimentos e sobre os promotores, funcionários do tribunal e seus familiares se as declarações tiverem o objetivo de interferir no caso.

O advogado de Trump Todd Blanche disse que Trump não violou a ordem de silêncio porque estava respondendo a Daniels e Cohen, que, segundo ele, têm “depreciado constantemente o presidente Trump de modo geral”.

Embora o caso seja considerado por alguns especialistas jurídicos como o de menor consequência entre os quatro processos criminais que Trump enfrenta, é o único que tem a garantia de ir a julgamento antes da eleição de 5 de novembro.

O empresário que se tornou político, que foi presidente de 2017 a 2021, diz que está sendo alvo de seus inimigos políticos.

“Isso é perseguição política”, disse Trump antes de entrar no tribunal.

Trump possui outros três processos criminais atolados em disputas legais. Dois dos outros casos dizem respeito às suas tentativas de reverter a derrota na eleição de 2020 e um envolve a retenção de documentos confidenciais após deixar o cargo em 2021.