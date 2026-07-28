Nem os suíços concordam sobre quando a Suíça nasceu
Uma pesquisa revela que a maioria da população considera a criação do Estado federal, em 1848, como o verdadeiro nascimento da Suíça. O levantamento também mostra mudanças na forma como os suíços enxergam figuras históricas e os principais acontecimentos do passado.
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Mais da metade dos suíços (52%) acredita que o país nasceu com a criação do Estado federal, em 1848. Apenas 21% consideram 1291, data tradicional da fundação da Confederação, como o verdadeiro marco de origem da Suíça.
Segundo a pesquisa “Coesão na Suíça”, realizada pelo instituto Sotomo para a cervejaria Feldschlösschen e publicada pelo jornal NZZ am Sonntag, a preferência por 1848 é predominante na Suíça de língua alemã. Já na Suíça francófona e no Ticino, as opiniões são mais divididas.
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O levantamento também mostra que Guilherme Tell é percebido mais como um personagem lendário do que como uma figura histórica.
Quase dois terços dos entrevistados afirmam que ele é principalmente uma figura lendária (37%) ou o herói da peça do escritor alemão Friedrich Schiller (28%). Apenas 27% o enxergam como um combatente da liberdade contra os Habsburgo. Essa visão é mais comum entre os jovens, moradores da Suíça francófona e eleitores do Partido Popular Suíço (SVP).
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Ao serem questionados sobre por que a Suíça escapou da devastação da Segunda Guerra Mundial, 56% responderam que a Alemanha nazista tinha interesse em preservar o país por causa de seu papel como centro financeiro neutro.
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Bem menos entrevistados apontaram a neutralidade (23%) ou a estratégia militar do Reduto Nacional, baseada em fortificações nos Alpes (22%), como os principais fatores.
Já sobre os maiores conflitos da história suíça, os entrevistados citaram com mais frequência a luta de classes (28%) e a divisão entre áreas urbanas e rurais (25%) do que conflitos religiosos (18%) ou linguísticos (13%). Para os autores do estudo, isso indica que os suíços tendem a reinterpretar o passado à luz das preocupações atuais.
A pesquisa ouviu 2.495 pessoas com 18 anos ou mais em toda a Suíça entre o fim de outubro e o início de novembro de 2025.
Adaptação: Fernando Hirschy
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