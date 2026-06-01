Hollywood celebra centenário de Marilyn Monroe

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Marilyn Monroe, um dos ícones da história do cinema, completaria 100 anos neste 1º de junho, e Hollywood celebra a data com vários eventos.

Os fãs da atriz pretendem cantaram “Parabéns para Você” no histórico Teatro Chinês, um símbolo da era de ouro do cinema americano e um destino turístico popular.

Cem rosas e um bolo foram colocados no local, onde as marcas das mãos de Monroe estão eternizadas ao lado das de Jane Russell, sua colega de elenco em “Os Homens Preferem as Louras” (1953).

“Foi aqui que o sonho dela se tornou realidade”, destacou à AFP Lacy Noel, guia do Teatro Chinês. Ela explicou que, quando criança, Marilyn visitava o famoso pátio que homenageia estrelas como Joan Crawford e Shirley Temple, para colocar sua mãos e “imaginar que um dia poderia ser ela”. “Sua carreira e vida são uma prova de que todos os sonhos se realizam.”

As homenagens começaram ontem, quando o Museu da Academia inaugurou a exposição “Marilyn Monroe: Ícone de Hollywood”. Além de exibições de filmes como “Torrentes de Paixão” (1953), a mostra exibe centenas de peças originais, algumas delas expostas pela primeira vez.

Um dos destaques é o vestido rosa que Marilyn usou em sua icônica interpretação de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” em “Os Homens Preferem as Louras”.

Os fãs também terão a oportunidade de levar para casa uma lembrança da artista, graças ao leilão “100 Anos de Marilyn”, organizado pela Julien’s Auctions.

Fotos inéditas, um roteiro com anotações de sua última produção, o inacabado curta-metragem “Something’s Got to Give”, e objetos pessoais, como receitas escritas à mão e produtos de maquiagem, integram o inventário de 185 lotes que será leiloado em 4 de junho.

– Carreira meteórica –

Marilyn Monroe nasceu em Los Angeles, em 1º de junho de 1926. Ela teve uma infância instável, entre orfanatos e residências temporárias, e se casou pela primeira vez aos 16 anos.

Marilyn foi descoberta quando trabalhava em uma fábrica, por um fotógrafo enviado para retratar mulheres nas linhas de produção, como parte de uma campanha para levantar o moral dos americanos na fase final da Segunda Guerra Mundial.

Pouco tempo depois, ela começou a trabalhar como modelo, divorciou-se e trocou os cabelos castanhos pelo louro platinado com o qual conquistou o estrelato. Conseguiu, então, seu primeiro contrato com a Fox, e antes de completar 30 anos consolidou-se como estrela mundial.

Nos bastidores, Marilyn Monroe fundou sua própria produtora, frequentou o renomado Actors Studio em Nova York e chegou a desafiar os estúdios.

Na década de 1950, negou-se a atuar na adaptação do musical “The Girl in Pink Tights”, por considerar o roteiro medíocre e seu salário três vezes inferior ao de seu colega de cena, Frank Sinatra.

Mais de meio século antes de o movimento #MeToo estremecer a indústria, Marilyn denunciou “os lobos” que espreitavam o talento: falsos agentes ou produtores que atuavam para obter favores sexuais.

A artista, que foi casada com a lenda do beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, e criou uma cena histórica ao cantar “Parabéns a Você” para o presidente John F. Kennedy no Madison Square Garden, faleceu em 1962, aos 36 anos, vítima de uma overdose de barbitúricos.

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