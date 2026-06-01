Hollywood celebra o centenário de Marilyn Monroe

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Marilyn Monroe, um dos grandes ícones da história do cinema, completaria 100 anos em 1º de junho e Hollywood celebra a data com diversos eventos.

Os fãs da atriz pretendem cantar “Parabéns para Você” no histórico ‘Chinese Theatre’, um símbolo da era de ouro do cinema americano e um destino turístico popular.

Cem rosas e um bolo serão colocados no local, onde as marcas das mãos de Monroe estão eternizadas ao lado das de Jane Russell, sua colega de elenco em “Os Homens Preferem as Louras” (1953).

As homenagens começaram no domingo, quando o Museu da Academia inaugurou a exposição “Marilyn Monroe: Ícone de Hollywood”.

Além de exibições especiais dos filmes da estrela — incluindo “Torrentes de Paixão” (1953), “O Pecado Mora ao Lado” (1955), “Quanto Mais Quente Melhor” (1959) e “Os Desajustados” (1961) —, a mostra, que permanecerá aberta até fevereiro de 2027, exibe centenas de peças originais, algumas expostas pela primeira vez.

Um dos destaques é o vestido rosa que Marilyn usou durante sua icônica interpretação de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” em “Os Homens Preferem as Louras”.

Também haverá oportunidade de adquirir objetos vinculados à artista no leilão “100 Anos de Marilyn”, organizado pela Julien’s Auctions.

Fotos inéditas, um roteiro com anotações de sua última produção, o inacabado curta-metragem “Something’s Got to Give”, e objetos pessoais, como receitas escritas à mão e produtos de maquiagem, integram o inventário de 185 lotes que será leiloado em 4 de junho.

– Carreira meteórica –

Marilyn Monroe nasceu em Los Angeles em 1º de junho de 1926. Ela teve uma infância instável, entre orfanatos e residências temporárias, e se casou pela primeira vez aos 16 anos.

Seu primeiro contato com o mundo do espetáculo aconteceu em 1944, quando trabalhava em uma fábrica: um fotógrafo apareceu para retratar as mulheres nas linhas de produção em uma campanha para levantar o ânimo dos americanos na fase final da Segunda Guerra Mundial.

Pouco depois, ela entrou para o mundo da moda, divorciou-se do marido e tomou uma decisão que faria toda a diferença: descolorir os cabelos castanhos para o louro platinado com o qual conquistou o estrelato.

Ela conseguiu seu primeiro contrato com a Fox e, aos 30 anos, já havia se consolidado como uma estrela mundial.

Nos bastidores, Marilyn Monroe fundou sua própria produtora, frequentou o renomado Actors Studio em Nova York e chegou a desafiar os estúdios.

Na década de 1950, enquanto estava sob contrato com a 20th Century Fox, se recusou a atuar na adaptação do musical “The Girl in Pink Tights”, por considerar o roteiro medíocre e seu salário três vezes inferior ao de seu colega de cena, Frank Sinatra.

Mais de meio século antes de o movimento #MeToo estremecer a indústria do entretenimento, Marilyn Monroe denunciou os “lobos” de Hollywood que rondavam o talento feminino: falsos agentes ou produtores que atuavam para obter favores sexuais.

A artista, que foi casada com a lenda do beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, e criou uma cena histórica ao cantar “Parabéns a Você” para o presidente John F. Kennedy no Madison Square Garden, faleceu em 1962, aos 36 anos, vítima de uma overdose de barbitúricos.

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