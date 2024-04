Homem é preso em Paris após incidente em consulado do Irã

PARIS (Reuters) – A polícia francesa prendeu um homem que ameaçou se explodir no consulado do Irã em Paris nesta sexta-feira, mas ao ser revistado descobriu-se que ele não carregava nenhum explosivo.

Uma fonte policial disse à Reuters que o homem foi visto por volta das 11h (6h de Brasília) entrando no consulado, carregando o que parecia ser uma granada e um colete explosivo. A polícia isolou a área.

Mais tarde, o homem deixou o consulado e foi preso, disse uma fonte policial. O canal de TV BFM informou que ele carregava réplicas de granadas.

Uma fonte policial disse que era o mesmo homem suspeito de tentativa de incêndio criminoso perto do consulado iraniano em um incidente em setembro passado.

O jornal Le Parisien afirmou no seu site que, segundo várias testemunhas, o homem arrastou bandeiras pelo chão do consulado e disse que queria vingar a morte do irmão.

Não ficou claro se o incidente tinha alguma ligação com as atuais tensões entre Irã e Israel.

Nesta sexta-feira, explosões ecoaram na cidade iraniana de Isfahan, no que fontes descreveram como um ataque israelense, mas Teerã minimizou o incidente e indicou que não tinha planos de retaliação – uma resposta que parecia avaliada no sentido de evitar uma guerra maior na região.

A embaixada dos Estados Unidos em Paris pediu aos norte-americanos que evitassem a área, seguindo recomendações semelhantes da polícia francesa.

(Reportagem de Juliette Jabkhiro, Inti Landauro, Sudip Kar-Gupta, Gabriel Stargardter, Zhifan Liu e Benoit Van Overstraeten)