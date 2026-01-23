Homem admite ter drogado e estuprado ex-esposa durante anos no Reino Unido

Um britânico de 49 anos reconheceu nesta sexta-feira (23) perante a Justiça ter drogado e estuprado em diversas ocasiões, ao longo de mais de dez anos, sua ex-esposa, que decidiu renunciar ao direito ao anonimato.

Assim como a francesa Gisèle Pelicot, transformada em símbolo da luta contra a violência sexual por ter rejeitado que o julgamento contra o marido fosse realizado a portas fechadas, a vítima neste caso, Joanne Young, de 48 anos, autorizou a polícia a divulgar sua identidade.

Joanne Young compareceu nesta sexta-feira à audiência, no Tribunal Penal de Winchester (sul da Inglaterra), acompanhada da irmã e de um funcionário de apoio às vítimas, sem fazer declarações aos jornalistas.

Seu ex-marido, Philip Young, acusado de 56 fatos enumerados durante a audiência, admitiu 48 deles, incluindo cerca de vinte estupros e agressões sexuais cometidos entre 2010 e 2023.

O acusado também reconheceu ter administrado, em várias ocasiões, uma substância à ex-esposa para “atordoá-la ou dominá-la” com o objetivo de manter com ela relações sexuais não consentidas.

Philip Young, ex-vereador do Partido Conservador, que se encontra em prisão preventiva, também admitiu atos de voyeurismo.

Outros cinco homens — com idades entre 31 e 61 anos —, em liberdade sob fiança, também compareceram ao tribunal nesta sexta-feira, acusados de estupros ou agressões sexuais contra Joanne Young.

Quatro se declararam inocentes e um ainda não se pronunciou.

Philip Young declarou-se inocente de oito acusações, entre elas a produção de imagens indecentes de menores e a posse de material pornográfico extremo, entre 2019 e 2024.

Em uma audiência posterior, a juíza Angela Morris, que presidiu a sessão, determinará a pena.

O julgamento dos outros cinco homens está previsto para começar em 5 de outubro de 2026.

A polícia não forneceu detalhes sobre onde as agressões teriam ocorrido, mas revelou que o principal acusado viveu temporariamente na cidade de Swindon (cerca de cem quilômetros a oeste de Londres), assim como três dos outros réus.

Na França, Gisèle Pelicot foi estuprada durante uma década em sua casa, em Mazan (sul do país), por dezenas de desconhecidos que seu marido, Dominique Pelicot — que a drogava — recrutava pela internet.

Gisèle Pelicot abriu mão de um julgamento a portas fechadas, e o caso teve grande repercussão internacional.

Seu ex-marido foi condenado a 20 anos de prisão, e os demais acusados receberam penas que variaram entre três e quinze anos.

