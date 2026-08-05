Homem armado detido em campo de golfe de Trump na Califórnia é alvo de acusações

afp_tickers

Compartilhar

3 minutos

O homem armado detido no último domingo em um campo de golfe de propriedade de Donald Trump na Califórnia, na antevéspera de uma visita do presidente americano ao local, enfrenta acusações federais e deve se apresentar à justiça nesta quarta-feira (5), anunciaram as autoridades.

Jeanine John Taele, de 38 anos, foi indiciado pela posse de um fuzil de cano curto não registrado, um crime punido com até 10 anos de prisão. Um juiz federal de Los Angeles decidirá se ele poderá ser libertado sob fiança ou não.

“Embora ainda estejamos investigando as motivações deste indivíduo, agradecemos que tenha sido detido antes da visita do presidente”, disse o promotor federal para a região de Los Angeles, Bill Essayli, em um comunicado publicado na última hora da terça-feira.

As autoridades não aportaram elementos que demonstrem que o suspeito quisesse atentar contra Trump.

Mas “não há margem para o erro, em particular à luz das tentativas anteriores de assassinato contra o presidente”, insistiu o vice-diretor do escritório do FBI em Los Angeles, Patrick Gandy, que prometeu uma “investigação exaustiva”.

Taele despertou suspeitas já na sexta-feira no campo de golfe de Rancho Palos Verdes, segundo a ação contra ele. Foi visto “com um fone de ouvido”, “tirando fotos e fazendo vídeos das atividades de planejamento da segurança” por agentes federais encarregados de preparar a visita presidencial.

No domingo, voltou a aparecer no campo de golfe e foi detido. Ao prendê-lo, os agentes encontraram um carregador com munições que ele levava no bolso da calça e uma “pistola 9 mm carregada” em seu veículo, junto com binóculos e uma identificação de agente de segurança.

O suspeito disse estar em uma missão de segurança por conta do Departamento de Estado. Após verificações, comprovou-se que ele era procurado por roubo.

Mais tarde, o xerife e os serviços antiterroristas do FBI revistaram a casa de Taele, em Downey, nos arredores de Los Angeles.

Ali encontraram um fuzil de assalto, uma pistola, um colete à prova de bala, carregadores de grande capacidade, munições, dois rádios e “vários cadernos que continham declarações inquietantes”, segundo um comunicado.

Destinado a arrecadar fundos para o Partido Republicano antes das eleições de meio de mandato, em novembro, o jantar de Trump em seu campo de golfe transcorreu sem contratempos na noite de terça-feira.

rfo/llb/ad/cr/mvv/am