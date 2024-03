Homem armado se entrega após fazer 17 reféns em ônibus e deixar 2 feridos em rodoviária do Rio

2 minutos

RIO DE JANEIRO (Reuters) -Um homem armado que manteve 17 passageiros reféns dentro de um ônibus e deixou duas pessoas feridas a tiros na rodoviária do Rio de Janeiro se entregou à polícia, encerrando um sequestro que durou cerca de três horas nesta terça-feira, informou a Polícia Militar.

“O tomador de reféns se entregou e está preso. Todos os reféns foram liberados”, disse a jornalistas o porta-voz da PM, coronel Marco Andrade, do lado de fora da rodoviária.

De acordo com a GloboNews, o sequestrador seria um criminoso procurado por roubo que estaria tentando fugir do Rio de Janeiro de ônibus. A PM não confirmou de imediato a informação.

O ônibus sequestrado seguiria viagem do Rio para Juiz de Fora, em Minas Gerais, e estava parado na plataforma quando o homem invadiu o veículo após deixar duas pessoas feridas a tiros do lado de fora, segundo o porta-voz da PM.

A polícia informou que as duas pessoas atingidas por disparos de arma de fogo foram socorridas, sendo uma delas enviada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

Segundo o porta-voz da PM, entre os reféns no interior do ônibus estavam crianças e idosos.

A rodoviária do Rio informou em nota que todas as operações tinham sido suspensas por determinação da polícia durante o incidente, e recomendou a quem tivesse passagem comprada que procurasse posteriormente as viações para remarcar os bilhetes. “As empresas de ônibus farão a troca ou cancelamento sem ônus ao viajante”, afirmou.

Assaltos e sequestros a ônibus nos acessos à rodoviária do Rio têm sido frequentes esse ano. Em alguns casos, os ônibus chegaram a ser levados para favelas da cidade após serem assaltados por criminosos armados.

(Reportagem de Rodrigo Viga GaierEdição de Pedro Fonseca)