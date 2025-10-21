Homem indultado por invasão ao Capitólio é preso por ameaçar legislador de morte

Um homem de Nova York que participou do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 e indultado por Donald Trump foi preso por supostamente ameaçar de morte um importante membro democrata do Congresso, informou a polícia.

Christopher Moynihan, de 34 anos, morador de Clinton, Nova York, foi detido na semana passada pelo crime de fazer uma “ameaça terrorista”, segundo a polícia estadual.

Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, declarou nesta terça-feira que havia sido alvo de uma “ameaça de morte crível por parte de um indivíduo perigoso”.

“A pessoa presa, junto com milhares de criminosos violentos que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos durante o ataque de 6 de janeiro, foi indultado por Donald Trump no primeiro dia de mandato do presidente”, afirmou Jeffries.

“Desde o indulto geral concedido no início deste ano, muitos dos criminosos libertados cometeram outros delitos em todo o país”, acrescentou.

Segundo documentos judiciais obtidos pela CBS News, Moynihan enviou mensagens de texto a uma pessoa não identificada nas quais indicava que planejava “eliminar” Jeffries durante um discurso em Nova York na segunda-feira.

O detido compareceu a um tribunal estadual nesta terça-feira e declarou-se inocente, informou a CBS.

A Justiça havia condenado Moynihan a 21 meses de prisão por participar do ataque ao Capitólio. Trump lhe concedeu o perdão junto a cerca de 1.500 condenados pelo mesmo ataque.

