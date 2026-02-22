Homem morre baleado pelo Serviço Secreto após invadir residência de Trump na Flórida

Um homem armado que entrou ilegalmente na residência Mar-a-Lago do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, foi morto a tiros por forças de segurança, disse um oficial do Serviço Secreto neste domingo (22).

Trump estava em Washington no momento do incidente, que, segundo as autoridades, ocorreu por volta das 1h30, horário local (3h30 no horário de Brasília).

“Um homem armado foi morto a tiros (…) depois de entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje”, disse o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

O suspeito, um homem na casa dos vinte anos, foi visto no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser um fuzil e um galão de combustível, informou a polícia em um comunicado.

Após confrontar o homem, os policiais dispararam vários tiros, segundo ele.

Durante uma breve coletiva de imprensa, as autoridades forneceram alguns detalhes do confronto.

“Tudo o que dissemos foi: ‘Largue o que está segurando’, referindo-nos ao galão de gasolina e ao fuzil”, declarou o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

“Nesse momento, ele largou o galão de gasolina e ergueu o fuzil em posição de tiro”, e foi então que um xerife do condado de Palm Beach e agentes do Serviço Secreto “abriram fogo e neutralizaram a ameaça”.

O suspeito “morreu no local”, afirmou Bradshaw. Nenhum policial ficou ferido.

– Tentativas de assassinato –

As autoridades não forneceram mais detalhes sobre a identidade do suspeito, mas na coletiva de imprensa mostraram uma imagem do fuzil apreendido.

O FBI pediu aos moradores da região que revisassem as gravações de suas câmeras de segurança externas.

Trump foi alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha presidencial de 2024.

Em julho daquele ano, ele foi baleado na orelha durante um comício na Pensilvânia, onde um participante morreu. Dois meses depois, ele foi alvo de outra tentativa de assassinato em um campo de golfe na Flórida.

O Serviço Secreto enfrentou duras críticas em ambos os incidentes.

Os Estados Unidos têm mais armas do que pessoas: um em cada três adultos possui pelo menos uma arma, e quase metade vive em uma casa com uma arma.

