Homem morre em praia de Sydney após provável ataque de ‘grande tubarão’

Um “grande tubarão” provavelmente atacou e matou um homem em uma praia do norte de Sydney, na Austrália, neste sábado (6, data local), informou a polícia, o que provocou o fechamento de diversas praias.

O homem foi retirado do mar pela manhã e levado à praia de Long Reef, mas morreu no local, disse a polícia de Nova Gales do Sul em comunicado.

“Um homem morreu nas praias do norte após ser mordido pelo que se acredita que era um grande tubarão”, afirmou a polícia.

Dois pedaços de uma prancha de surfe foram recolhidos e levados para perícia.

Este é o primeiro ataque fatal de um tubarão em Sydney desde 2022, quando o britânico de 35 anos e instrutor de mergulho Simon Nellist foi morto em Little Bay.

Antes disso, o último ataque fatal na cidade tinha sido registrado em 1963.

Após o ataque deste sábado, as praias do Pacífico entre os subúrbios de Manly e Narrabeen, ao norte da cidade, foram fechadas “até segundo aviso”.

A polícia informou que os serviços de emergência se dirigiram ao local após receberem alertas de que o homem, que não foi identificado, tinha sofrido “ferimentos graves”.

Um surfista não identificado disse que a vítima estava surfando entre as praias de Long Reef e Dee Why.

“Quatro ou cinco surfistas o tiraram da água e, ao que tudo indica, uma parte significativa de sua metade inferior foi atacada”, afirmou o surfista, segundo o jornal Daily Telegraph de Sydney.

As pessoas foram ordenadas a sair da água, acrescentou o rapaz à publicação.

“Havia um salva-vidas acenando com uma bandeira vermelha”, informou o surfista. “Eu não sabia o que era […], mas achei que provavelmente deveria voltar [para a costa]”, acrescentou.

