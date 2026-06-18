Homem morre na França em plena onda de calor

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Um homem perdeu a vida nesta quinta-feira (18) em um complexo esportivo em meio à onda de calor que atinge a França. O fenômeno levou à suspensão de trens, aulas e provas, enquanto temperaturas ainda mais elevadas são esperadas para o domingo.

Este segundo episódio de calor incomumente intenso no ano fez os termômetros marcarem, nesta quinta, temperaturas de 40ºC no centro da França. Em maio, foram batidos recordes de calor em metade do país durante uma semana sufocante.

O homem de 30 anos morreu durante a manhã em uma pista de atletismo em Ermont, cerca de 16 km ao norte de Paris, segundo os bombeiros. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória.

As autoridades tinham decretado um alerta laranja, o segundo nível mais elevado, devido à onda de calor no centro-leste do país e na região de Paris, e recomendaram beber muita água, vestir roupas leves e não sair nas horas de temperaturas mais altas.

A companhia ferroviária SNCF cancelou até a segunda-feira o serviço de 71 trens regionais que ligam Paris ao sul da França para “evitar possíveis falhas no ar-condicionado”.

Centenas de estudantes anunciaram que as aulas vão terminar no começo da tarde a partir desta quinta-feira por causa das altas temperaturas que podem ser registradas dentro das salas de aula.

As provas finais do último ano do ensino médio foram adiadas em uma semana na região de Poitiers, no oeste do país.

O serviço meteorológico Météo France alerta que o pico de calor pode ser atingido no domingo ou na segunda-feira, impulsionado pelo solstício de verão, que prolonga as horas de sol.

No próximo domingo, a França também celebra a popular Festa da Música, quando milhares de pessoas vão às ruas assistir a concertos ao ar livre, especialmente em Paris. Algumas cidades cancelaram as festividades.

Para enfrentar o calor, a Prefeitura de Paris permitiu, na quarta-feira, o banho no canal de Saint-Martin, no leste da cidade, sob a supervisão de socorristas. Em maio, muitos jovens já o tinham feito, sem permissão.

“Dedicar uma enorme quantidade de energia, de polícia municipal e de polícia nacional para impedir que os jovens se banhassem quando fazia 40ºC (…) nos parecia um pouco absurdo”, disse o prefeito, Emmanuel Gregoire.

Estudos e instituições científicas concordam que as ondas de calor na Europa são cada vez mais frequentes como consequência das mudanças climáticas.

A Météo France indica que, das 51 registradas na França desde 1947, 34 ocorreram a partir do ano 2000 e 26 desde 2011.

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