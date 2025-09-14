The Swiss voice in the world since 1935

Homem morto é encontrado nos escombros de bar que sofreu explosão em Madri

Os bombeiros espanhóis encontraram, neste domingo (14), o corpo de um homem enquanto examinavam os escombros de um bar em Madri destruído por uma explosão no dia anterior, que deixou 25 feridos, dois deles em estado grave.

“Aos 25 feridos, soma-se uma vítima mortal”, informaram os serviços de emergência da capital espanhola no X.

“Trata-se de um homem localizado nesta madrugada após uma nova busca” dos bombeiros “juntamente com a unidade canina” da polícia, acrescentaram.

Suspeita-se que um vazamento de gás tenha causado a explosão de sábado no popular bairro madrilenho de Vallecas, mas as autoridades municipais afirmam que ainda é cedo para determinar a causa. 

Os serviços de emergência de Madri informaram neste domingo que duas das 25 pessoas feridas estão em estado grave.

