The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Homem que planejou assassinato de jornalista iraniana-americana é condenado à prisão

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um homem que admitiu fazer parte de um complô para matar uma jornalista iraniana-americana, crítica proeminente de Teerã, foi condenado nesta quarta-feira (27) a 10 anos de prisão.

Jonathan Loadholt, de 37 anos, foi preso em novembro de 2024. Ele se declarou culpado de conspirar para assediar e lavar dinheiro no complô contra a jornalista dissidente Masih Alinejad, de 49 anos.

Loadholt e outro homem, Carlisle Rivera, foram acusados de aceitar 100 mil dólares (506 mil reais, na cotação atual) para matar Alinejad, que vive nos Estados Unidos.

Rivera foi condenado a 15 anos de prisão em janeiro, após se declarar culpado de uma acusação de conspiração para cometer um assassinato por encomenda.

Alinejad é uma das ativistas dissidentes contra o regime iraniano de maior destaque e, há anos, defende a abolição do véu obrigatório no Irã sob o lema “MyStealthyFreedom”. Ela deixou o Irã em 2009.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que o plano para matar Alinejad foi ordenado pelo governo do Irã.

“Teerã tentou matar uma jornalista americana nos Estados Unidos simplesmente porque ela expôs alguns dos muitos abusos do regime”, declarou o procurador-geral adjunto para a Segurança Nacional, John Eisenberg.

Outro suspeito continua foragido. Trata-se de Farhad Shakeri, um afegão que vive no Irã e que foi acusado de recrutar os outros dois homens em nome da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da república islâmica.

Alinejad foi alvo de outra tentativa de assassinato frustrada de última hora no verão boreal de 2022.

pel/dw/md/mvl/mr/ic

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR