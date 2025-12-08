Homens armados roubam gravuras de Matisse e Portinari em São Paulo

Dois homens armados invadiram no domingo (7) uma biblioteca de São Paulo e roubaram oito gravuras do artista francês Henri Matisse e outras cinco do pintor modernista brasileiro Cândido Portinari, informaram as autoridades.

O roubo ocorreu na centenária Biblioteca Municipal Mário de Andrade, localizada no centro da capital paulista.

“A dupla rendeu uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local”, disse a polícia em nota enviada à AFP.

Segundo as autoridades, os criminosos retiraram documentos de uma cúpula de vidro e colocaram os documentos e quadros roubados em uma sacola de lona.

“Os dois fugiram pela saída principal”, afirmou a polícia, que abriu uma investigação.

Em comunicado, a prefeitura de São Paulo confirmou o roubo das gravuras e informou que agentes policiais seguiram para a biblioteca para iniciar a investigação.

A presença policial na região também foi reforçada.

Segundo o portal g1, os ladrões foram identificados pelas câmeras de segurança instaladas no local e estão sendo procurados pelas autoridades.

– “Valor incalculável” –

A prefeitura de São Paulo ainda não informou o valor ou a procedência das obras roubadas de Matisse (1869-1954) e Portinari (1903-1962).

As gravuras retiradas faziam parte de uma exposição sobre o movimento modernista realizada em colaboração entre a Biblioteca Mário de Andrade e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).

Inaugurada em outubro e intitulada “Do livro ao museu”, a mostra reunia livros raros e obras das décadas de 1940 e 1950, e se encerraria neste domingo.

Uma nota da prefeitura de setembro indicava que a exposição continha obras do acervo do MAM, mas não detalhava quais.

Segundo a Folha de S. Paulo, entre as obras roubadas há colagens do álbum “Jazz” de Matisse, publicado na França em 1947, do qual existem apenas 300 exemplares no mundo.

“O valor cultural e artístico é incalculável”, afirmou o crítico de arte e curador Tadeu Chiarelli, citado pelo jornal. “Muito triste esse roubo”, acrescentou.

O “Jazz” faz parte de um grupo de “livros raros e fundamentais” que “aproximaram artistas e pesquisadores brasileiros do modernismo europeu”, segundo a nota da exposição.

Quase 60 obras de Henri Matisse, um dos grandes pintores do século XX, arrecadaram mais de 2,5 milhões de dólares em um leilão da casa Christie’s em outubro, segundo o site especializado artnet. O recorde para uma obra do artista francês pertence a “Odalisque Couchée Aux Magnolias” (1923), leiloada por 80,8 milhões de dólares em 2018 pela Christie’s.

As cinco gravuras roubadas de Candido Portinari, um dos pintores mais renomados da história do Brasil, eram ilustrações do livro Menino de Engenho, de 1959, informou a prefeitura.

“São obras raras, dificilmente alguém irá comprá-las”, disse Chiarelli.

Em 2007, a pintura de Portinari ‘O Lavrador de Café’ foi subtraída do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e depois recuperada.

O roubo em São Paulo ocorre pouco depois de criminosos terem conseguido invadir o Museu do Louvre, em Paris, em outubro, e roubar em poucos minutos joias da Coroa francesa avaliadas em cerca de 534 milhões de reais.

