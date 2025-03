Huthis denunciam novos bombardeios dos EUA no Iêmen

Vários meios de comunicação huthis relataram, nesta segunda-feira (17), novos bombardeios americanos no Iêmen, horas depois que dezenas de milhares de pessoas se manifestaram nas áreas controladas pela milícia rebelde para protestar contra ataques semelhantes no fim de semana.

Segundo a agência de notícias Saba e a emissora Al Masirah, os novos bombardeios ocorreram nas regiões de Al Salif e Hodeida.

Durante o dia, milhares de manifestantes exibiram cartazes e fuzis de assalto, aos gritos de “morte aos Estados Unidos, morte a Israel”, em um protesto multitudinário na capital, Sanaa, segundo imagens transmitidas pela Al Masirah.

Também foram registradas manifestações em outras cidades como Saada, Dhamar, Hodeida e Amran.

O líder dos rebeldes apoiado pelo Irã, Abdel Malek al Huti, pediu aos iemenitas que se reúnam “em milhões” para protestar contra os bombardeios americanos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira que o Irã será “considerado responsável” de qualquer ataque dos huthis.

“Cada disparo dos huthis será considerado, a partir de agora, um disparo lançado por armas iranianas e pelos dirigentes do Irã, e o Irã será considerado responsável e deverá assumir as consequências”, escreveu em sua rede Truth Social.

Desde o início da guerra em Gaza, os huthis atacam com mísseis Israel e barcos americanos e britânicos. Dizem que atuam em solidariedade com os palestinos.

Os bombardeios americanos do fim de semana atingiram principalmente Sanaa, a capital do Iêmen controlada pelos rebeldes, e outras regiões do país, deixando 53 mortos – entre eles cinco crianças – e 98 feridos, segundo os rebeldes.

Em resposta, os huthis reivindicaram no domingo “uma operação militar (…) contra o porta-aviões americano ‘USS Harry Truman’ e os navios de guerra que o acompanham no norte do Mar Vermelho”.

Também reivindicaram um “segundo” ataque contra o porta-aviões, “com diversos mísseis balísticos e de cruzeiro, além de drones”.

Os EUA não confirmaram tais ataques.

O Irã condenou os ataques “bárbaros” dos Estados Unidos e advertiu que tomaria represálias contra qualquer ofensiva.

– “Causas complexas” –

O Comando Central Americano para o Oriente Médio (Centcom) disse na madrugada desta segunda que suas forças “continuam com as operações” contra os huthis.

Os rebeldes pararam seus ataques contra barcos em frente ao litoral do Iêmen após a entrada em vigor em 19 de janeiro de uma trégua em Gaza, após 15 meses de guerra.

Mas, há pouco tempo, ameaçaram retomá-los após a decisão de Israel de bloquear a entrada de ajuda humanitária no território palestino.

A ONU pediu ao Exército americano e aos huthis que cessem “toda atividade militar”. A China pediu “diálogo” e uma desescalada, afirmando que a situação no Mar Vermelho e o tema iemenita têm “causas complexas”.

O Ministério alemão das Relações Exteriores estimou que qualquer resposta aos ataques dos huthis deve ser “conforme o direito internacional”.

Segundo Washington, “vários importantes dirigentes huthis” morreram com os bombardeios americanos.

– Rubio-Lavrov –

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse no domingo ao seu homólogo russo, Serguei Lavrov, que “não serão tolerados” ataques huthis contra embarcações militares e comerciais americanas no Mar Vermelho. A Rússia é um aliado do Irã.

Lavrov lhe respondeu que todas as partes devem se abster de usar a força no Iêmen.

Os ataques dos huthis em frente ao litoral do Iêmen afetaram o tráfego marítimo no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, uma zona vital para o comércio mundial.

Os Estados Unidos criaram uma coalizão naval multinacional e lançaram ataques contra os rebeldes no Iêmen, às vezes com a ajuda do Reino Unido.

O Iêmen, um país pobre da península arábica, está submerso desde 2014 em uma guerra civil entre os huthis e o governo apoiado pela Arábia Saudita.

O conflito matou milhares de pessoas e afundou o país de 38 milhões de habitantes em uma das piores crises humanitárias da história, segundo a ONU.

