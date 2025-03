Hyundai investirá US$ 21 bi nos EUA

A montadora sul-coreana de automóveis Hyundai investirá 21 bilhões de dólares (R$ 120,5 bilhões) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos, anunciou nesta segunda-feira (24) na Casa Branca seu diretor, Euisun Chung, na presença do presidente americano, Donald Trump.

O anúncio inclui a construção de uma siderúrgica no estado de Louisiana, no sul do país, com um investimento de 5,8 bilhões de dólares (R$ 33,3 bilhões). “A primeira construída pela Hyundai nos Estados Unidos”, comemorou Trump.

Segundo Euisun Chung, a nova planta industrial empregará 1.300 pessoas e fornecerá peças para as duas fábricas do grupo no país, especialmente para seus veículos elétricos.

“Estamos muito satisfeitos em realizar este investimento bilionário em nossa planta de Louisiana, que criará 1.300 empregos americanos e será a pedra angular de uma cadeia de suprimentos mais autônoma e segura aqui nos Estados Unidos”, declarou o diretor da Hyundai no Salão Oval.

O aguardado anúncio da Hyundai a torna a mais recente empresa a divulgar planos de um grande investimento nos Estados Unidos desde o retorno do republicano à presidência em janeiro.

Trump ameaçou repetidamente impor pesadas tarifas que afetariam produtos de empresas que não trouxessem empregos do exterior para os Estados Unidos.

Em resposta, empresas nacionais como Apple e Oracle, além de empresas estrangeiras, anunciaram planos para investir centenas de bilhões de dólares no país ao longo dos próximos quatro anos.

“Os automóveis estão chegando a este país em níveis nunca antes vistos”, declarou Trump à imprensa nesta segunda-feira.

O investimento foi “uma clara demonstração de que as tarifas são muito eficazes”, afirmou. “A Hyundai produzirá aço nos Estados Unidos e fabricará seus automóveis nos Estados Unidos, assim não terá que pagar tarifas”, acrescentou.

