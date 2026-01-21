Inteligência artificial pode gerar 85 bilhões à economia suíça
A inteligência artificial (IA) tem o potencial de aumentar significativamente a produção econômica da Suíça, de acordo com um estudo apresentado no Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos.
A pesquisa – realizada pela empresa de consultoria Implement e encomendada pela Google, bem como pela DigitalswitzerlandLink externo, uma organização que promove a digitalização do país – estima que a adoção generalizada da IA poderia levar a um aumento de 11% no produto interno bruto (PIB) suíço dentro de uma década, equivalente a 80-85 bilhões de francos.
A análise se concentra na contribuição específica dos processos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), em que a IA poderia aumentar a eficiência em 10 a 20%, com um potencial de 15 bilhões por ano até 2034.
As oportunidades estão em três dimensões principais: a primeira é o uso da IA para acelerar a inovação na pesquisa científica e industrial; a segunda é a produção da própria tecnologia de IA; o terceiro elemento crucial é a comercialização de inovações por meio de empresas digitais.
A capacidade da Suíça de desenvolver essas empresas será crucial para explorar plenamente o potencial. “A IA pode impulsionar significativamente os processos de P&D”, disse Christine Antlanger-Winter, diretora suíça da Google. “Para continuarmos competitivos e garantirmos que os benefícios da inteligência artificial cheguem a toda a população, precisamos aproveitar essas oportunidades de forma ousada e responsável.”
Por sua vez, Franziska Barmettler, diretora-executiva da Digitalswitzerland, enfatiza a importância de levar os benefícios da IA às pequenas e médias empresas, bem como aos setores tradicionais.
É por isso que a associação promoveu um plano de ação suíço específico para IA. Hvidt Thelle, da consultoria Implement, destacou que o potencial das novas tecnologias é maior em setores de pesquisa intensiva, como o farmacêutico, com um impacto esperado sobre o PIB suíço maior do que a média da União Europeia.
China desafia domínio dos EUA na IA e a Suíça pode ser o ponto de equilíbrio
Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl
