Suíça alerta para avanço da violência sexual digital contra menores
O aumento de conteúdos de abuso infantil gerados por inteligência artificial levou a proteção à infância na Suíça a pedir leis mais rígidas e medidas urgentes para proteger crianças e adolescentes.
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A organização Proteção à Criança Suíça alertou na terça-feira (9) para o crescimento da violência sexual digital contra menores e defendeu uma resposta mais dura das autoridades diante do avanço da inteligência artificial.
A entidade destaca o trabalho da plataforma clickandstop.chLink externo, desenvolvida em parceria com a Fundação Guido Fluri e com a Secretaria Federal de Polícia, conhecido pela sigla fedpol. Desde 2022, o serviço recebeu denúncias de 9.697 URLs contendo material de abuso sexual infantil, tornando-se o principal canal nacional para esse tipo de denúncia.
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Além de permitir o envio anônimo de conteúdos ilegais, a plataforma oferece orientação e prevenção por meio de atendimento telefônico e chat.
Pressão por leis mais rígidas
Diante do aumento dos casos, a Proteção à Criança Suíça apoia a petição “Deepfakes e violência digital”, dirigida ao conselheiro federal Beat Jans, ministro da Justiça. A organização argumenta que a legislação atual não acompanha a rápida evolução das ferramentas de inteligência artificial e também apoia a chamada “iniciativa da internet”, respaldada por representantes de diferentes partidos políticos.
Segundo a entidade, a facilidade de criar imagens e vídeos falsos com IA amplia os riscos de exploração e abuso de menores no ambiente digital.
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Problema é global
O alerta suíço acompanha uma tendência internacional. De acordo com a Fundação de Vigilância da Internet (Internet Watch Foundation), mais de 312 mil casos de imagens de violência sexual contra crianças foram analisados em todo o mundo no ano passado, um novo recorde.
A organização também identificou mais de 3.400 vídeos de abuso infantil gerados por inteligência artificial, um número mais de 260 vezes superior ao registrado no ano anterior, evidenciando o impacto das novas tecnologias na disseminação desse tipo de crime.
Adaptação: Fernando Hirschy
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