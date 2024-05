Ibovespa recua pressionado por tombo de Petrobras; JBS dispara

2 minutos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, pressionado pelo tombo da Petrobras após anúncio de troca de CEO desencadear receios sobre interferência política na estatal, enquanto JBS disparava na esteira do resultado trimestral.

Às 11:38, o Ibovespa caía 0,91%, a 127.345,49 pontos, com o pregão ainda marcado por vencimento de opções do índice e dados de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que subiram menos do que o esperado em abril.

O volume financeiro somava 9,18 bilhões de reais.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% no mês passado, após avançar 0,4% em março e fevereiro, de acordo com o Departamento do Trabalho. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, de 3,5% em março.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,4% no mês e de 3,4% no comparativo anual.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice subiu 0,3% em abril, de alta de 0,4% em março. Em 12 meses, o núcleo aumentou 3,6%. Esse foi o menor avanço anual desde abril de 2021 e seguiu-se a um aumento de 3,8% em março.

Após os dados, os contratos futuros dos juros nos EUA precificavam chance de 73% de um corte na taxa de juros norte-americana pelo Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve, em setembro, de 69% antes do relatório.

“Ao todo, os dados de inflação continuam a mostrar rigidez nas categorias de serviços, o que pode ser uma restrição para o início do ciclo de flexibilização no curto prazo”, ponderou Francisco Nobre, da XP Macro.

“Ainda assim, quando se analisa a vasta gama de indicadores da atividade e do mercado de trabalho, torna-se mais claro que a economia global dos EUA está arrefecendo, o que deverá eventualmente reduzir as pressões sobre os preços”, afirmou.

Ainda na pauta norte-americana, as vendas no varejo ficaram estáveis em abril, ante previsão no mercado de alta de 0,4%, com preços mais altos da gasolina afetando as compras de outros produtos, indicando perda de força dos gastos do consumidor.