ICE é principal ponto de discórdia em votação para acabar com ‘shutdown’ nos EUA

2 minutos

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve votar, nesta terça-feira (3), um projeto de financiamento para encerrar a paralisação parcial do governo federal (“shutdown”), em meio a um impasse entre republicanos e democratas sobre o orçamento do ICE, o controverso Serviço de Imigração e Alfândega do país.

A sessão está marcada para as 13h00 (15h00 no horário de Brasília), antes da promulgação do projeto por Donald Trump, que deve pôr fim a três dias de paralisação.

Mas primeiro, o texto precisa passar por uma votação processual crucial.

O resultado é incerto depois que vários congressistas republicanos ameaçaram votar contra, pois se recusam categoricamente a renegociar o orçamento do Departamento de Segurança Interna, do qual depende o ICE, como exigem os democratas.

Se todos os democratas votarem contra o texto, basta um único voto dissidente entre os republicanos para derrubá-lo.

O presidente da Câmara de Representantes, o republicano Mike Johnson, passou grande parte da segunda-feira negociando com membros de seu partido para evitar que isso aconteça.

Trump interveio na segunda-feira para convencer seus apoiadores: “Precisamos reabrir o governo e espero que todos os republicanos e democratas se juntem a mim no apoio a esta lei”.

O conflito em torno deste projeto de financiamento decorre das recentes mortes de dois manifestantes em Minneapolis pelas mãos de agentes federais do ICE.

Os democratas insistem que não votarão em nenhum orçamento para o Departamento de Segurança Interna sem reformas nos protocolos do ICE, como o uso de câmeras corporais pelos agentes, a proibição do uso de balaclavas e a exigência de que todas as prisões sejam precedidas por uma ordem judicial.

“Ninguém está acima da lei. Os agentes do ICE devem estar sujeitos às mesmas normas que qualquer outro membro das forças de ordem neste país”, declarou Hakeem Jeffries, líder dos democratas na Câmara.

