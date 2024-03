IGP-M cai 0,47% em março, diz FGV

(Reuters) – O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) recuou 0,47% em março, informou nesta quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV), desacelerando ligeiramente a deflação após recuo de 0,52% em fevereiro.

A queda, no entanto, foi mais intensa do que a prevista em pesquisa da Reuters com economistas, que apontava baixa de apenas 0,22% do índice neste mês.

O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.