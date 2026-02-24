Igualdade de trabalho entre homens e mulheres não existe em nenhum país, diz Banco Mundial

A igualdade total entre homens e mulheres na esfera profissional não existe em nenhum lugar do mundo e apenas 4% das mulheres vivem em países com um mercado de trabalho que se aproxima disso, alertou o Banco Mundial.

Segundo o seu relatório anual sobre Mulheres, Negócios e Legislação, mesmo que existam leis de igualdade no trabalho, estas só são aplicadas em aproximadamente metade dos casos.

“Até mesmo em economias que modernizaram sua legislação, as mulheres enfrentam restrições sobre o tipo de trabalho que podem realizar, os negócios que podem empreender e o ambiente de segurança que lhes permita aproveitar as oportunidades”, disse Indermit Gill, economista-chefe da instituição financeira.

O relatório avalia não apenas as leis de igualdade que foram aprovadas, mas também os serviços públicos criados para ajudar as mulheres no âmbito laboral e garantir que as normas sejam cumpridas.

O BM insistiu que são necessárias reformas porque 1,2 bilhão de jovens — metade deles mulheres — ingressará no mercado de trabalho na próxima década.

“Muitos chegarão à maioridade em regiões onde as mulheres enfrentam os maiores obstáculos e onde o aumento do PIB decorrente de sua participação é mais do que necessário”, afirmou Tea Trumbic, autora principal do relatório.

E garantir às mulheres acesso igualitário ao mercado de trabalho não só as beneficia, mas também à sociedade como um todo, sustenta o estudo.

De fato, nos países onde as mulheres têm mais oportunidades, a taxa de participação dos homens na força de trabalho também é mais alta, assinala o documento.

Segundo este relatório, os países de economias avançadas reúnem condições que mais se assemelham à igualdade, com a Espanha à frente, enquanto os países do Oriente Médio e do Pacífico estão muito atrasados.

